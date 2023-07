La fusion des circuits PGA et LIV examinée au Sénat américain

(Washington) Les responsables du Fonds public d’investissement (PIF) d’Arabie saoudite ont accepté d’investir plus de 1 milliard US dans une nouvelle entité commerciale contrôlée par le circuit de la PGA et Greg Norman serait chassé de la présidence du circuit LIV Golf si l’entente entre les Saoudiens et le circuit de golf américain est conclue, a déclaré un dirigeant de la PGA au Congrès américain, mardi.