PHOTO KIN CHEUNG, ASSOCIATED PRESS

(Hoylake) Après s’être accroupi pour placer sa balle sur le té, Christo Lamprecht – un géant de six pieds huit pouces – s’est redressé et a claqué un retentissant coup de départ dans l’allée à plus de 350 verges.

Steve Douglas Associated Press

« Avez-vous vu la taille de ce gars-là ? », s’est exclamé un spectateur à l’extérieur des cordes qui ceinturent l’allée du 18e trou, tandis que le Sud-Africain âgé de 22 ans se dirigeait vers sa balle, le rebord de ses pantalons étant trop court pour couvrir ses bas.

La première ronde de Lamprecht, un golfeur amateur, à l’Omnium britannique a été mémorable, et pour plusieurs spectateurs également.

À un certain moment jeudi au Royal Liverpool, Lamprecht – un étudiant à l’Université Georgia Tech – menait le tournoi par trois coups. Il a éventuellement remis une carte de 66 (moins-5), et était à égalité en tête avec Tommy Fleetwood et Emiliano Grillo.

Le dernier golfeur amateur à avoir occupé le premier rang après la première ronde l’Omnium britannique fut Tom Lewis, qui a partagé les commandes avec Thomas Bjorn au Royal St. George’s en 2011.

Alors, était-il surpris de sortir aussi brusquement de l’anonymat total ?

« En tant que golfeur amateur, c’est certain que oui, a admis Lamprecht, qui fait partie des meilleurs espoirs aux États-Unis depuis deux ans. Mais dans ma tête, non, ça ne me surprend pas. Je suis très exigeant envers moi-même, et j’ai mérité ma place ici. »

Plus tôt ce mois-ci, Lamprecht a remporté le tournoi amateur à Hillside, un parcours situé à une heure de route en bordure de la mer d’Irlande, obtenant du même coup son laissez-passer pour l’Omnium britannique.

Et aujourd’hui, il domine le tableau du plus vieux tournoi majeur de la planète. Il a même vaincu son partenaire de jeu et compatriote Louis Oosthuizen par huit coups. Ce résultat était très significatif pour Lamprecht, qui a bénéficié de la fondation d’Oosthuizen en Afrique du Sud pour éclore dans l’univers du golf.

« Je me sentais un peu plus à l’aise (sur le parcours), sachant que je jouais avec quelqu’un que je connais très bien et qu’il a toujours agi en tant que mentor pour moi », a reconnu Lamprecht au sujet du champion de l’Omnium britannique en 2010.

« Il (Oosthuizen) m’a appuyé sans condition, et il a continué de le faire tout au long de la ronde », a ajouté le Sud-Africain.