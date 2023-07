(Washington) Les négociateurs chargés de la fusion entre le circuit de la PGA et les bailleurs de fonds saoudiens du circuit LIV ont discuté du congédiement du directeur général du circuit émergent Greg Norman et de la possibilité d’offrir une équipe LIV chacun à Tiger Woods et Rory McIlroy, selon des documents obtenus par le Congrès américain.

Ben Nuckols Associated Press

Ces propositions ont été abordées dans le cadre des discussions qui se sont déroulées discrètement pendant le printemps au sujet de l’éventuelle fusion des deux circuits professionnels rivaux. Ces négociations ont culminé avec l’annonce d’une entente de principe le mois dernier entre la PGA et le Fonds public d’investissement (PIF) d’Arabie saoudite.

Ce pacte permettant au PIF d’investir dans le circuit de la PGA a secoué l’univers du golf et contraint le Congrès américain ainsi que le département de la Justice des États-Unis à se pencher sur celui-ci, afin de déterminer s’il respectait ou non le droit de la concurrence américain. Le Permanent Subcommittee on Investigations, qui est dirigé par le sénateur Richard Blumenthal, a publié des documents au sujet des discussions qui se sont déroulées avant l’audience de mardi – au cours de laquelle les architectes de la fusion et un dirigeant du circuit de la PGA devraient témoigner.

Ce sous-comité a le mandat de déterminer dans quelles mesures les investissements du PIF dans le golf professionnel s’alignent avec les intérêts géopolitiques de ce pays du Moyen-Orient.

Ceux qui s’opposent à la fusion avec le PIF ont rappelé la piètre feuille de route du pays en matière de droits de la personne et le meurtre du journaliste Jamal Khasshogi – une commande de Mohammed ben Salmane, selon les services secrets américains, mais des allégations qu’a toujours niées le prince héritier d’Arabie saoudite. Le PIF a déjà investi dans plusieurs autres sports professionnels, dont le soccer (Newcastle United, en Premier League anglaise) et la Formule 1.

Les documents diffusés mardi précisent également le rôle de chaque personne dans les négociations du côté saoudien. Parmi eux se trouvent Amanda Staveley, une investisseuse britannique qui a notamment facilité l’acquisition de Newcastle United et qui fait maintenant partie de son conseil d’administration, et Roger Devlin, un homme d’affaires britannique. Devlin a été le premier à entrer en contact avec Jimmy Dunne, un membre du conseil d’administration de la PGA, afin de sonder l’intérêt pour une éventuelle fusion avec le circuit LIV, démontrent les documents.

Une note du bureau de Staveley intitulée « Le meilleur des deux mondes » inclut la suggestion qu’on octroie une équipe chacun à Woods et McIlroy, et suggère que les légendaires golfeurs devraient participer à 10 tournois du circuit LIV chaque année. Rien dans les documents n’indique toutefois si Woods et McIlroy, qui sont toujours demeurés fidèles à la PGA, ont été informés à ce sujet.

Woods n’a disputé que deux tournois cette année et récupère présentement d’une intervention chirurgicale à une cheville. Cette blessure découle d’un accident de la route qui s’est produit à Los Angeles au début de 2021 et qui, selon l’Américain, le limite énormément dans sa capacité à participer à d’éventuels tournois de golf.