Omnium des États-Unis

L’étoile de Wyndham Clark brille à Los Angeles

Il en faut, du cran, pour remporter l’Omnium des États-Unis. Il en faut d’autant plus pour résister à Rory McIlroy et Scottie Scheffler. Pourtant, Wyndham Clark n’a jamais semblé inquiété ou même intimidé. C’est la marque des grands champions, et Clark en est devenu un dimanche soir.