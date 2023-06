(Los Angeles) La fusion annoncée entre les circuits professionnels de golf PGA et LIV a créé de la « confusion », mais il ne faut pas « exagérer » ses possibles effets sportifs sur l’Omnium des États-Unis (15-18 juin), a assuré l’Anglais Matt Fitzpatrick, concentré et déterminé à défendre son titre à Los Angeles.

Rebecca BRYAN Agence France-Presse

« Même si cela provoque une certaine confusion, il est clair que personne ne sait vraiment ce qu’il se passe à part quatre personnes dans le monde », a reconnu le golfeur de 28 ans avant la 3e levée du Grand Chelem.

Le 6 juin, les circuits rivaux ont annoncé à la surprise générale, après plusieurs mois de guérilla juridique, un accord pour fusionner. Cette entente suscite néanmoins de nombreuses questions dans la mesure où très peu de détails concrets ont émergé.

Il ne faut pas « exagérer » les conséquences sportives de cette décision sur le déroulement de l’Omnium des États-Unis, a toutefois relativisé Fitzpatrick.

« Sur le premier trou, vous n’allez pas vous dire : “Oh, mais qu’est-ce qui se passe dans le monde du golf” ? Vous vous dites alors plutôt : “c’est un quatre coups, où est-ce qu’il faut mettre la balle ? Comment souffle le vent ?” C’est la seule chose à laquelle vous pensez ».

En 2022, Fitzpatrick a remporté dans la région de Boston la 122e édition du tournoi qui revient cette année à Los Angeles, après 75 ans d’absence sur le parcours du LACC North Course.

Cameron Smith, qui a remporté le dernier Omnium britannique, s’est également exprimé sur les coulisses de la fusion.

« Ma première réaction a été de penser qu’il s’agissait d’un canular », a-t-il reconnu avant de recevoir un appel de Yasir Al-Rumayyan, le dirigeant du fonds souverain saoudien PIF qui finance le LIV.

« Il ne m’a pas tout expliqué en détail. Il reste beaucoup à faire et avec le temps on y verra plus clair. Mais de nombreux joueurs des deux circuits sont curieux de savoir à quoi va ressembler l’avenir », a-t-il ajouté.

« Je prends les choses comme elles viennent et pour l’instant, ça consiste à jouer du mieux possible », a-t-il conclu.

Lancé en octobre 2021, le LIV a attiré à coups de millions de dollars certains des meilleurs golfeurs du monde. En raison de ses liens avec l’Arabie saoudite, le circuit dissident est également accusé par différentes ONG de défense des droits de la personne de participer au « sportwashing » (« blanchissement par le sport ») de Riyad.