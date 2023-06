(Toronto) Les partisans n’auraient pas pu demander mieux comme fin de tournoi.

La Presse Canadienne

Le Britanno-Colombien Nick Taylor a réalisé un long coup roulé au quatrième trou de prolongation et il a eu le meilleur sur Tommy Fleetwood pour remporter l’Omnium canadien, dimanche.

À 72 pieds du trou, Taylor a effectué un roulé spectaculaire et la balle a finalement terminé son élan contre le fanion et au fond de la coupe. Il s’agissait du plus long coup roulé de sa carrière.

Taylor a par le fait même mis fin à la disette de 69 ans sans victoire canadienne à ce tournoi masculin. Pat Fletcher, en 1954, avait été le dernier Canadien à triompher devant ses partisans.

Taylor a amorcé la journée à égalité en huitième position, à moins 11. Il avait réussi le record du parcours du club de golf d’Oakdale avec une carte de 63, samedi.

Pendant environ une heure, aucun des deux golfeurs ne semblait vouloir s’approprier la victoire. Pourtant, la fin de la ronde ultime annonçait une prolongation intéressante.

Taylor a mis la pression en réussissant deux oiselets à ses deux derniers trous pour s’emparer de la tête. Fleetwood l’a cependant égalé grâce à un oiselet aux 16e et 17e fanions.

S’élançant sur le tertre du 18e trou, l’Anglais a envoyé ses deux premiers coups dans l’herbe longue et son troisième très profondément sur le vert. Il a dû se contenter d’une normale.

Les deux golfeurs ont inscrit un oiselet lors du premier trou de prolongation, mais ils ont ensuite offert du jeu erratique qui n’ont pas servi leur cause lors des deux trous de prolongation suivants. Taylor a finalement fermé les livres sans donner l’occasion à son adversaire de rester dans la lutte.

Taylor et Fleetwood ont conclu les 72 premiers trous avec un pointage cumulatif de moins 17. C. T. Pan (70), Aaron Rai (67) et Tyrrell Hatton (64) ont partagé la troisième position, à un seul coup d’une participation à la prolongation.