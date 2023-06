(Toronto) Un peu comme au soccer, des centaines de supporters scandaient « Corrr-eyyyy ! Cor-ey ! Cor-ey ! Cor-ey ! » au vert du 18e trou vendredi, au jour 2 de l’Omnium canadien RBC.

John Chidley-Hill La Presse Canadienne

Corey Conners a bien répondu aux acclamations, s’approchant à un seul coup du meneur Carl Yuan de la Chine, au club Oakdale.

« Ce chant-là était du nouveau pour moi, a dit l’Ontarien de Listowel, entre Toronto et London. Ça fait du bien d’avoir tout ce soutien. »

PHOTO NATHAN DENETTE, LA PRESSE CANADIENNE Corey Conners

Conners (69) est accompagné au deuxième rang par Tyrrell Hatton, (64), C. T. Pan (66) et Aaron Rai (69).

Après un 67, Carl Yuan affiche 135, moins neuf. Il a obtenu sept oiselets.

Conners a inscrit deux oiselets sur chaque moitié de parcours.

« Je suis très heureux de mon début de tournoi, a dit Conners, qui était à égalité au sommet après une ronde. C’est très plaisant de jouer devant les amateurs canadiens. »

Conners a fini 12e au Championnat de la PGA à la fin mai.

« Je suis beaucoup plus détendu ici, a dit le golfeur de 31 ans. Je me sens bien. Je joue librement et avec confiance. J’ai beaucoup de plaisir. »

Le dernier Canadien à avoir remporté le tournoi a été Pat Fletcher en 1954 au club Point Grey, à Vancouver.

Six joueurs se trouvent à 137 dont Harry Higgs, auteur d’un 66. Il a récolté six oiselets et n’a pas commis de boguey.

À part Conners, Adam Hadwin (68) et Rogers Sloan (70) sont les autres joueurs de l’unifolié dans le top 20.

À 139, ils sont un coup devant Will Bateman (66), qui prend part au tournoi pour la première fois.

Disputant seulement un deuxième tournoi de la PGA, le golfeur d’Edmonton a épaté avec cinq oiselets sur son premier neuf.

« Quand il y a les caméras et le son, vous savez que ça va bien pour vous, a plaisanté Bateman. J’ai juste essayé de rester dans le moment présent. J’ai hâte au week-end. »