(Fort Worth) L’Argentin Emiliano Grillo s’est adjugé le Défi Charles Schwab, son premier titre en huit ans sur le circuit nord-américain PGA, en battant au deuxième trou des éliminatoires l’Américain Adam Schenk, dimanche à Fort Worth (Texas).

Agence France-Presse

Âgé de 30 ans, Grillo s’est fait peur lors de ce dernier tour, puisqu’il s’acheminait vers la victoire, avant de commettre un double boguey au no 18 ayant permis à Schenk de revenir à sa hauteur.

Deux trous les ont départagés, l’Argentin ayant réussi à faire un birdie sur le no 16 contrairement à son adversaire qui a dû se contenter du par.

« Ce fut une véritable aventure. Cela me fait penser à l’endroit d’où je viens. Cela me fait penser à ma famille… On dit que le deuxième titre est plus difficile à gagner que le premier. C’était vraiment le cas », a réagi Grillo qui avait remporté l’Omnium Frys.com en 2015, en battant l’Américain Kevin Na, déjà grâce à un birdie sur le deuxième trou des éliminatoires.

Le seul autre Argentin à avoir remporté ce tournoi fut Roberto De Vicenzo en 1957, premier non-Américain à y parvenir.

Le no 1 mondial Scottie Scheffler, qui a fait un trou en un, s’est partagé la troisième place avec la recrue anglaise Harry Hall.