(Rochester) Un trio mené par l’Américain Scottie Scheffler, le Norvégien Viktor Hovland et le Canadien Corey Conners pointe en tête à mi-parcours du Championnat PGA, à Rochester (État de New York), où le no 1 mondial Jon Rahm a bataillé pour passer la coupure, vendredi.

Agence France-Presse

Les conditions de jeu ont été difficiles lors de cette deuxième journée à Oak Hill, le vent et la pluie s’invitant sans toutefois que cela perturbe les trois hommes de tête.

Scheffler, deuxième joueur mondial, a bien cru finir en tête au terme de la deuxième ronde, lorsqu’il a enchaîné ses troisième et quatrième oiselets aux trous no 15 et no 16. Mais un boguey commis au dernier trou, son deuxième au total, a légèrement grevé sa carte (68).

« J’ai eu l’impression d’avoir bien travaillé. Je n’ai pas touché autant d’allées que je l’aurais souhaité, mais un pointage de - 2, c’est bien, ça témoigne d’un golf solide », a-t-il commenté, satisfait.

PHOTO AARON DOSTER, USA TODAY SPORTS Scottie Scheffler

L’Américain, vainqueur du Tournoi des maîtres l’an passé, totalise de fait un pointage - 5 après 36 trous, tout comme ses deux rivaux.

C’est en inscrivant son quatrième oiselet du jour sur le 18e vert que Hovland a rejoint Scheffler et Conners au sommet du classement.

« Mon pointage est excellent, la façon dont j’ai progressé ici est très satisfaisante. J’ai essayé de me faire le plus grand nombre possible de normales sans stress et quelques opportunités d’oiselets », s’est félicité le Norvégien, 11e mondial, en quête d’un premier titre majeur.

Corey Conners, qui vient de remporter son deuxième titre sur le circuit nord-américain, le mois dernier à l’Omnium du Texas, s’est aussi dit « très heureux » de sa journée. « Les conditions étaient compliquées, mais j’ai pu réussir quelques roulés au bon moment, c’était la clé aujourd’hui. »

PHOTO ABBIE PARR, ASSOCIATED PRESS Viktor Hovland

Ce trio possède deux coups d’avance sur deux Américains, Justin Suh et Bryson DeChambeau (- 3), qui avait dominé le premier tour la veille.

McIlroy en embuscade

Vainqueur des Internationaux des États-Unis en 2020, DeChambeau, membre du circuit dissident LIV, était très mal parti puisqu’il a déploré un boguey et un double boguey dans la première partie de parcours. Mais il a limité les dégâts avec trois oiselets dans la seconde bien qu’ayant fini avec un autre boguey.

« Cela fait quelques années [qu’il n’a plus gagné de tournoi], mais cela ne veut pas dire que je ne sais pas comment faire. Je suis sur la bonne voie », a déclaré DeChambeau, dont la dernière victoire remonte à 2021 à l’Arnold Palmer Invitational.

Son compatriote et collègue du circuit LIV, Brooks Koepka, suit au 6e rang (- 2) avec l’Anglais Callum Tarren.

À la 10e place figure Rory McIlroy, quelque peu stupéfait de se retrouver en embuscade, après s’être senti malade par moments et n’avoir réussi à trouver l’allée que sept fois.

Je ne dis pas que je pourrais faire une de mes meilleures performances, mais quand j’ai mis ce roulé [pour l’oiselet] au dernier trou, j’ai regardé le tableau et j’ai pensé : “Je ne peux pas croire que je suis à cinq coups”[des meneurs]. Rory McIlroy

Le no 1 mondial Jon Rahm, lui, ne joue pas les premiers rôles, un mois après son triomphe à Augusta. Néanmoins, l’Espagnol s’accroche, car au lendemain de son premier tour calamiteux, au terme duquel il avait fini avec six coups au-dessus de la normale, il a rendu une carte de 68 pour réduire son total à + 4.

Comme lui, à la 48e place, se trouve un autre membre du circuit LIV, l’Australien Cameron Smith, champion de l’Omnium britannique l’année dernière.

Avec un pointage de + 5, les Américains Justin Thomas, tenant du titre, et Phil Mickelson, 59es, sauvent quant à eux leur présence dans ce tournoi, en étant à la limite de la coupure pour les rondes du week-end.