Nick Taylor estime jouer en ce moment le meilleur golf de sa carrière, et les résultats lui donnent raison.

John Chidley-Hill La Presse Canadienne

Taylor est le Canadien en meilleure position au classement (22e), ce qui lui vaudra de participer au Championnat de la PGA, à compter de jeudi.

Le deuxième tournoi majeur de l’année sera présenté au club Oak Hill à Rochester, dans l’état de New York.

Le Britanno-Colombien de 35 ans n’a pas disputé le Championnat de la PGA depuis trois ans.

Depuis 2020, il a pris part à un seul tournoi de prestige — l’Omnium des États-Unis, l’an dernier.

Les bons résultats s’accumulent cette saison, par contre.

En 18 tournois, il a terminé cinq fois dans le top 10, incluant la deuxième place en deux occasions.

Taylor a fini sixième au Championnat Fortinet en septembre, septième à l’Omnium Sony à Hawaii, en janvier, deuxième à l’Omnium de Phoenix, en février, et 10e au Championnat Valspar, en mars.

Le mois dernier, lui son compatriote Adam Hadwin ont terminé deuxièmes à la Classique Zurich, à La Nouvelle-Orléans.

« À Hawaii, j’avais déjà en tête de quelle façon je veux jouer. Je me suis dit que c’en était assez de me remettre en question, a dit Taylor. Vous pouvez facilement tomber dans ce piège-là, essayer un peu tout et ne pas avoir les résultats que vous voulez. J’ai identifié ce qui me va et je prends ça au sérieux. »

Taylor a travaillé sur son jeu de courtes distances avec l’instructeur Gareth Raflewski.

Taylor s’est qualifié pour la fin de semaine 13 fois, accumulant 4,05 millions en bourses, à l’approche du milieu de la saison. C’est plus du double qu’en 2019-2020, sa saison la plus lucrative jusqu’ici.

« Je veux continuer de me placer dans des positions avantageuses, a dit Taylor. Je pense que mes résultats sont le reflet de mon engagement envers une certaine façon de jouer. »

Au Championnat de la PGA, le Canada sera représenté par Taylor, Hadwin, Corey Conners, Mackenzie Hughes, Taylor Pendrith et Adam Svensson.

Cela égale le record de six Canadiens à un tournoi majeur établi l’an dernier à l’Omnium des États-Unis, selon le Temple de la renommée du golf canadien.

Taylor a dit que « c’est formidable » que tant de Canadiens y soient, ajoutant que le groupe est tricoté serré en dehors des terrains.

« C’est un facteur de motivation, a dit Taylor. On a l’impression qu’à chaque tournoi, on peut voir la feuille d’érable vers le haut du tableau des meneurs. »