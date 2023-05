Le Championnat de la PGA a tenu sa promesse de réunir le peloton le plus relevé des quatre tournois majeurs, puisqu’il a annoncé mercredi que 99 des 100 meilleurs joueurs au monde y participeront – peu importe le circuit duquel ils proviennent.

Doug Ferguson Associated Press

Sergio Garcia, qui a déjà remporté le Tournoi des Maîtres et qui était admissible à tous les tournois du Grand Chelem depuis l’Omnium britannique de 1999 à Carnoustie, sera toutefois absent du groupe totalisant 155 participants.

Le responsable des championnats à la PGA of America, Kerry Haigh, avait dit en février que tous les golfeurs professionnels étaient les bienvenus, peu importe leur circuit, afin d’offrir le spectacle le plus relevé possible. Et il a tenu sa promesse, car le peloton sera aussi compétitif que lors des années précédentes.

Le Championnat de la PGA commencera le 18 mai à Oak Hill, près de Rochester, dans l’État de New York.

Au total, 18 golfeurs du circuit LIV seront présents – soit le même nombre que lors du Tournoi des Maîtres le mois dernier.

Parmi eux se trouve Phil Mickelson, qui avait gagné à l’âge de 50 ans le Championnat de la PGA à Kiawah Island en 2021 – devenant du même coup le plus vieux golfeur champion d’un tournoi majeur. Il avait fait l’impasse sur le prestigieux tournoi l’année dernière après avoir émis des commentaires controversés au sujet du circuit LIV et de la PGA.

Le seul golfeur du top 100 qui sera absent sera Will Zalatoris, le neuvième joueur au monde, qui est à l’écart du jeu pour le reste de la saison après avoir été opéré au bas du dos.

Tiger Woods sera également absent, après être passé sous le bistouri pour réparer une blessure à une cheville. L’Américain devrait d’ailleurs rater les deux prochains tournois majeurs afin de poursuivre sa rééducation.