(Charlotte) En quête de sa première victoire sur le circuit nord-américain (PGA), l’Anglais Tommy Fleetwood a pris la tête jeudi du Wells Fargo Championship à l’issue du premier tour, en avance d’un coup sur cinq adversaires.

Agence France-Presse

Fleetwood a terminé la journée par deux oiselets d’affilée pour rendre une carte de 65, six sous le par, et devancer le Coréen Lee Kyoung-hoon et les Américains Xander Schauffele, Kevin Streelman, Taylor Moore et Ryan Palmer (66).

Fleetwood, vainqueur à six reprises sur le circuit européen, mais jamais en PGA, a réalisé quatre oiselets et un aigle pour prendre finalement les devants sur le parcours de Quail Hollow, à Charlotte en Caroline du Nord.

« J’ai eu des hauts et des bas en début de parcours », a déclaré le golfeur de 32 ans, mais « dans l’ensemble, j’ai très bien joué mon jeu » jusqu’à réaliser « une bonne fin de parcours au 17 et au 18 (dernier trou, NDLR), avec des oiselets inattendus ».

Le champion olympique de Tokyo Xander Schauffele, vainqueur sept fois sur le circuit PGA, a réalisé deux oiselets consécutifs aux 14e et 15e pour prendre provisoirement la tête, mais des bogeys aux 16e et 18e l’ont ramené à la deuxième place.

Rory McIlroy, quatre fois vainqueur en Majeur et trois fois à Quail Hollow, a rendu une carte de 68 (16e) pour fêter son 34e anniversaire avec les spectateurs.

« C’est le onzième anniversaire que je fête à Charlotte, je commence à m’y habituer », a souri le Nord-Irlandais. « Je me sens aussi bien aujourd’hui qu’à 24 ans, donc j’ai l’impression qu’il me reste encore de belles années devant moi ».

