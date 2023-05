Jim Furyk se souvient du duel entre Mike Weir et Tiger Woods qui avait soulevé la foule lors de la dernière journée de la Coupe des Présidents en 2007, au Club de golf Royal Montréal. Il espère voir les amateurs de golf québécois être aussi bruyants lors du retour du tournoi sur l’île Bizard l’an prochain.

Alexis Bélanger-Champagne La Presse Canadienne

Furyk a été nommé capitaine de l’équipe américaine qui participera à la Coupe des Présidents du 24 au 29 septembre 2024 au Club de golf Royal Montréal, mardi.

Le Canadien Mike Weir avait précédemment été nommé capitaine de l’équipe internationale en novembre 2022. L’équipe internationale n’inclut pas les joueurs européens, qui participent plutôt à la Coupe Ryder.

Furyk faisait partie de l’équipe américaine la seule autre fois où l’évènement est venu au Québec. Il avait présenté une fiche de 3-2, dont deux victoires avec Woods comme partenaire de jeu.

« Je me souviens surtout de la foule, a dit Furyk lors d’une entrevue téléphonique avec La Presse Canadienne. Nous avons eu le plaisir de gagner le tournoi, mais je me souviens d’un duel épique en simple entre Mike et Tiger. Les partisans avaient été incroyables et avaient encouragé leur compatriote.

« Puisque nous serons les visiteurs, je suis conscient que 99 % de la foule prendra pour l’équipe internationale, les joueurs canadiens et Mike. Mais ça demeure un environnement passionnant pour nous aussi. »

Furyk, qui a remporté 17 tournois de la PGA au cours de sa carrière, fera ses débuts en tant que capitaine de l’équipe américaine à cette compétition. Il a toutefois été capitaine de l’équipe américaine à la Coupe Ryder en 2018. Il a aussi été assistant du capitaine américain de la Coupe des Présidents à deux reprises, pour Jay Haas en 2015 et Steve Stricker en 2017.

Il a également participé sept fois à la Coupe des Présidents comme joueur entre 1998 et 2011 et détient une fiche de 20-10-3.

« Je pense que c’est toujours spécial de pouvoir représenter son pays et d’avoir le drapeau américain sur son chandail, a dit Furyk. De plus, nous n’avons pas souvent l’occasion de participer à des tournois en équipe. C’est spécial de voir la camaraderie qui se développe pendant le tournoi. »

Furyk, qui célébrera son 53e anniversaire de naissance le 12 mai et qui évolue maintenant sur le circuit des Champions, passera les prochains mois à préparer sa formation.

Tout indique qu’il devra mettre une croix sur les joueurs évoluant sur le circuit LIV. La PGA chapeaute la Coupe des Présidents et a suspendu tous les golfeurs jouant au sein du circuit rival financé par des fonds saoudiens.

« J’admets que j’ai hâte au moment où nous serons passés à autre chose. Chaque fois que nous arrivons à un évènement comme le Tournoi des Maîtres [où les joueurs du circuit LIV étaient admis], ça provoque des questions. On verra… »

« Je me concentre sur mon équipe et les golfeurs qui seront admissibles à en faire partie. »

L’équipe américaine a remporté les neuf dernières éditions de la Coupe des Présidents, dont la dernière fois en septembre 2022 à Charlotte, en Caroline du Nord.

La dernière et unique victoire de l’équipe internationale remonte à 1998 à Melbourne, en Australie. Les deux équipes ont également fait match nul en 2003, à George, en Afrique du Sud.

« Je pense que les deux dernières éditions ont été chaudement disputées, a insisté Furyk. Les États-Unis ont dû venir de l’arrière en Australie il y a quelques années. Puis à Charlotte, je pense que les duels ont été plus serrés que le pointage l’indique.

« Quand je repense à notre dernière visite à Montréal, à l’engouement, aux partisans, aux cris des spectateurs, je suis certain que ce sera spécial pour les amateurs montréalais et canadiens de présenter à nouveau cette compétition et de profiter des projecteurs de cette scène mondiale », a-t-il ajouté.

Furyk croit donc que l’évènement demeure intéressant malgré la domination américaine. La passion de la foule en 2007 l’avait démontré et il s’attend à ressentir des émotions similaires comme capitaine lors de l’automne 2024.