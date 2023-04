Contre toute attente, il y aura du golf dimanche après-midi au Augusta National. Et la lutte en sera une de tous les instants.

Après trois suspensions du jeu, trois arbres tombés, des départs au petit matin, des horaires désordonnés et des variations de température exceptionnelles, on a failli perdre le compte. Toutefois, comme le Tournoi des Maîtres en est un de magie et de possibilités, la ronde finale de la 87e édition aura bel et bien lieu. Si Dame nature veut bien coopérer, un champion sera couronné, et habillé, dimanche après-midi.

Koepka en tête

Brooks Koepka est demeuré l’ombre de lui-même, dimanche matin, lors de la conclusion de la troisième ronde, interrompue la veille en raison de précipitations. Il lui restait 12 trous à jouer. L’Américain est toujours en tête, certes, mais il a été moins convaincant que vendredi et samedi. Il a démarré la journée avec un boguey au septième trou. Il a résisté aux offensives de Jon Rahm, son poursuivant et partenaire de jeu, mais son rendement en jeu court a été moins efficace.

Ça lui a fait défaut au 12e et surtout au 17e trou. Sur ce dernier, il a eu besoin de trois coups roulés pour la première fois de la semaine.

Sa priorité s’est amincie. Il a complété sa troisième ronde avec une carte de 73 (+1). Il reste néanmoins aux commandes du tournoi avec une priorité de deux coups. Il sera l’homme à battre lors de la ronde finale.

Rahm en rattrapage

L’arrêt de jeu de la veille a été bénéfique pour Jon Rahm. Lorsque la pluie s’abattait sur les joueurs, l’Espagnol était méconnaissable. Lorsque les officiels ont cessé les activités, il venait de réaliser deux bogueys.

Or, dimanche matin, il a entamé la reprise avec deux oiselets immensément importants. Les conditions étaient parfaites et Rahm a saisi sa chance.

Son fer droit l’a sauvé à plus d’une occasion, comme c’est souvent le cas. Il a effectué plusieurs bons sauvetages pour rester dans le coup et sur le radar de Koepka. Au Augusta National, toutefois, on finit par se brûler à force de jouer avec le feu. C’est ce qui est arrivé au 13e. Sa balle a embrassé la coupe sans y pénétrer.

Il a lui aussi remis une carte de +1 au terme de la troisième ronde. S’il souhaite enfiler le veston vert, il devra demeurer lui-même, donc agressif, sans pour autant se mettre les pieds dans les plats trop souvent, parce que son fer droit ne pourra pas le souvent à chaque fois.

Le retour de Viktor Hovland

Hovland avait été impeccable, jeudi, en ouverture de tournoi. Il avait remis une carte de 65 (-7) sans effectuer de boguey.

Depuis, il avait glissé au classement, tout en restant parmi les joueurs à surveiller.

Le Norvégien de 25 ans, avec sa grosse tuque à pompon, est revenu au plus fort de la course sur le neuf de retour. À partir du Amen Corner, jusqu’au 15e trou, il a réussi cinq oiselets consécutifs. Il a terminé sa ronde avec trois normales. Et si ce n’était pas de trois roulés légèrement imprécis, il pourrait être encore plus près de Koepka et du sommet du classement. Il a le vent dans les voiles.

Il pointe présentement en troisième position à -8 et il sera du dernier groupe à prendre le départ.

Tiger Woods se retire

Ce que plusieurs craignaient s’est finalement concrétisé, dimanche matin. Tiger Woods a déclaré forfait pour la dernière journée du tournoi. Il a évoqué des douleurs à la fasciite plantaire sur son compte Twitter pour justifier son retrait.

À la manière dont il marchait et peinait à rester debout, samedi avant l’arrêt de jeu, cette nouvelle n’a rien de surprenant.

De toute façon, son jeu était décousu et irrégulier. En se classant pour les rondes du week-end, il a quand même pu égaler le record partagé par Fred Couples et Gary Player pour avoir résisté au couperet pour la 23e fois consécutive.