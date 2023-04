Il était difficile d’y croire lorsqu’il peinait à mettre un pied devant l’autre lors de la première ronde, jeudi, mais Tiger Woods sera bel et bien des rondes de la fin de semaine au Tournoi des Maîtres. En même temps, qui est surpris ?

Woods égale donc un record du tournoi, en résistant au couperet pour la 23e fois consécutive. Seuls Gary Player et Fred Couples avaient réussi un tel exploit.

D’ailleurs, Couples est devenu le plus vieux joueur de l’histoire à se qualifier pour les rondes de la fin de semaine à 63 ans, six mois et cinq jours. Le gagnant de l’édition 1992 est à +1 après deux rondes.

PHOTO MATT SLOCUM, ASSOCIATED PRESS Fred Couples

Pour en revenir à Woods, il avait fort à faire pour se qualifier. En fait, il n’avait pas le droit à l’erreur. L’action a repris samedi matin à 8 h, puisque la deuxième ronde avait été suspendue, vendredi en fin d’après-midi, en raison des conditions météorologiques.

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Woods avait encore huit trous à jouer. Il était alors à +2, à la limite du couperet. À son retour au jeu, sous une pluie constante et sans intermission, l’homme de 47 ans a fait le nécessaire pour survivre.

Au 15e trou, il a frappé le drapeau jaune avec son approche. Sa balle a longtemps glissé sur le vert, mais il a quand même calé un long roulé pour l’oiselet. Cette réussite lui a permis de souffler un peu.

Ça lui a surtout procuré un coussin pour les trous à venir. Il a failli se saboter, par contre, avec un coup de départ erratique au 17e. Les deux derniers trous du parcours, les deux plus difficiles de la journée, ont embêté Woods. Il a terminé sa ronde avec deux bogueys pour un cumulatif de +3.

Pour s’assurer de ne pas quitter Augusta prématurément, il fallait que Sungjae Im ou Justin Thomas déboule aussi à +3, pour élever le couperet. Comme les dieux du golf ont un parti pris pour le quintuple champion du veston vert, Im a rendu une carte de +3 et Thomas a imité Woods, son bon ami, avec deux bogueys en fin de ronde, pour glisser à +4.

Tiger Woods pourra donc jouer deux rondes de plus.

Rahm se rapproche de Koepka

Neuf trous seulement ont été joués samedi, mais malgré les intempéries, les golfeurs ont diverti les amateurs les plus courageux, entre les parapluies.

Jon Rahm était à trois coups du meneur Brooks Koepka lors de l’arrêt de jeu, vendredi.

Sous la pluie et le ciel gris, Rahm a été épatant. Les intempéries n’ont semblé en rien déranger le jeu de l’Espagnol. Il a commencé sa ronde avec un sauvetage au 11e et un oiselet au 12e.

PHOTO JAE C. HONG, ASSOCIATED PRESS Jon Rahm

Il a aussi sauvé sa peau au 13e avec un très long roulé pour la normale. Il était temps que la balle arrive au trou. Les verts, évidents mouillés et moins rapides, ont changé la donne pour les golfeurs. Rahm a d’ailleurs eu besoin de trois roulés pour compléter la normale 3 du 16e trou.

Néanmoins, le barbu n’est pas le meilleur joueur autour des verts pour rien. Au 17e, il a utilisé son fer droit, à partir de la frise, pour réussir un oiselet. Rahm, sur l’un des trous les plus difficiles du parcours, donnait l’impression de jouer au mini-golf Fabreville tellement il était à l’aise dans ces conditions exceptionnelles.

Il a terminé sa ronde avec un boguey, mais il est tout de même à seulement un coup de la tête, à -11. Dans ces conditions, il était heureux de sa performance : « J’aurais été content de jouer la normale sur ce neuf de retour. J’ai réussi à sauver certains trous au 11e et au 13e pour me donner une chance. Je suis vraiment heureux de la manière dont j’ai joué, même si le 18e trou est brutal. C’était difficile, mais si tu joues proprement, ça peut être très plaisant. »

La troisième ronde s’amorcera à 11 h 30 et le groupe de tête prendra le départ à 13 h 06. L’amateur Sam Bennett (-8), Collin Morikawa (-6) et Viktor Hovland (-6) suivent Rahm.