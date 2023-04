Vous êtes au bureau, à l’école ou en panne d’électricité et il est impossible de suivre le Tournoi des Maîtres ? La Presse vous offre un aperçu des moments forts, et moins glorieux, de la première moitié de la deuxième ronde.

Brooks Koepka marche sur les eaux

Brooks Koepka n’a pas perdu de temps pour quitter le peloton de tête et filer seul vers le sommet du classement. À égalité avec Jon Rahm et Viktor Hovland à -7 à l’issue de la première ronde, l’Américain vient de terminer sa deuxième ronde avec une avance extrêmement confortable. Il a rendu une carte de 67 (-5), pour un total de -12. Koepka a toutefois profité d’un départ très tôt vendredi matin, lorsque les conditions étaient idéales, comme la veille. Hovland et Rahm risquent de ne pas pouvoir profiter de la même chance cet après-midi. Le meneur a commis un seul boguey, mais outre cette erreur, il a été presque parfait. S’il a une telle avance, c’est principalement grâce à son jeu de fers et ses approches.

Jason Day est de retour

L’édition actuelle du Tournoi des Maîtres est aussi l’occasion de voir certains vétérans jouer comme si le temps n’était pas une variable. Parmi eux, Jason Day sort du lot. Embêté par de nombreuses blessures dans les dernières années, l’Australien avait glissé au classement. Aujourd’hui, il est au 35e rang mondial, mais surtout, au deuxième rang provisoire du tournoi. Il joue comme lors de la dernière décennie. Sa tenue est surprenante, mais elle ravit bon nombre d’amateurs.

Sam Bennett se fait un nom

Sam Bennett est de loin le joueur amateur s’étant le plus illustré jusqu’à présent. Visiblement allergique aux bogueys, il en a commis un seul en 28 trous. Sa puissance, sa dextérité et l’effet qu’il donne à ses balles lui donnent des airs de professionnel. En tant que champion en titre de l’Omnium des États-Unis amateur, le joueur de l’université Texas A & M a l’honneur de jouer avec le gagnant de l’an passé, Scottie Scheffler, et le golfeur de 23 ans n’est pas déclassé, loin de là !

Scheffler en difficulté

PHOTO BRIAN SNYDER, REUTERS Scottie Scheffler

Justement, le champion en titre de l’évènement aurait certainement souhaité un meilleur début de journée. Scottie Scheffler a conclu le neuf d’aller avec un double boguey et il lutte présentement pour survivre à la coupure. Depuis le début des hostilités, son jeu sur les roulés courts est épouvantable. Il semble plus à l’aise sur des roulés de 20 pieds et plus que sur des roulés de cinq pieds et moins. Il a même montré plusieurs signes d’impatience. Chose plutôt rare. Si Scheffler devait rater les rondes du week-end, ce serait une immense déception.

Journée à oublier pour McIlroy

Favori selon plusieurs, Rory McIlroy ne lutte pas pour la tête. Comme Scheffler, il lutte pour résister à la coupure. À moins d’un revirement de situation extraordinaire, il ne complètera pas le grand chelem cette année. Rien ne va pour le Nord-Irlandais. Il a commis quatre bogueys sur le premier neuf. Il reprend tranquillement du rythme, mais il commence à se faire tard. Un tournoi décevant pour McIlroy, pourtant équipé pour faire partie du groupe de tête. Comme jeudi, son jeu court fait défaut.