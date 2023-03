(San Antonio) Le Canadien Corey Conners a réussi des oiselets sur quatre de ses cinq derniers trous, vendredi, chemin faisant vers une ronde de 64, huit coups sous la normale, ce qui lui a permis de se hisser en tête du classement de l’Omnium Valero Texas aux termes d’une première ronde retardée par les intempéries, jeudi, et qui a été complétée vendredi.

Vainqueur de ce tournoi en 2019, Conners s’était forgé une avance de deux coups sur Patrick Rodgers avant que ne s’amorce la deuxième ronde vendredi matin.

Trois golfeurs se partageaient le troisième rang à trois coups de Conners, dont Chris Kirk, qui a complété sa ronde avec trois oiselets consécutifs. Les deux autres étaient Hayden Buckley et Peter Malnati.

Le Canadien Nick Taylor faisait partie d’un groupe de 13 golfeurs accusant un recul de cinq coups sur le meneur après 18 trous.

Le premier parcours, jeudi, a été retardé de plus de trois heures à cause du brouillard. Avant que la ronde ne soit interrompue à cause de la noirceur, les vétérans Padraig Harrington et Matt Kuchar avaient signé des cartes de 68, quatre coups sous la normale, et se trouvaient en tête du classement avec MJ Daffue et Roberto Diaz.

Taylor Montgomery et Michael Kim ont complété leur première ronde vendredi et ont rejoint ce quatuor, à quatre coups du Canadien.

Conners n’a pas gagné sur le circuit de la PGA depuis son triomphe à ce tournoi en 2019.