(Los Angeles) Le golfeur américain Tiger Woods, qui faisait samedi son retour à la compétition après cinq mois d’arrêt, a perdu « The Match », un tournoi télévisé sur 12 trous, disputé en duo avec Rory McIlroy, face à Jordan Spieth et Justin Thomas.

Spieth et Thomas ont remporté trois des quatre premiers trous et ont réalisé sept birdies en dix trous, pour remporter cette compétition qui s’est tenue de nuit au Pelican Golf Club à Belleair, dans la banlieue de Tampa (Floride).

L’ambiance était détendue et décontractée pour ce tournoi organisé au profit des organisations de secours aux victimes de l’ouragan Ian, qui a permis de lever 2,6 millions de dollars.

« Nous avons pu jouer grâce aux projecteurs d’une manière qui n’était jamais arrivée auparavant dans notre sport, pour le faire grandir d’une manière différente », a déclaré Woods.

« Et pour les gens qui ont été durement affectés par l’ouragan Ian, nous avons pu lever beaucoup de fonds pour les aider à reconstruire ici », a-t-il ajouté.

« C’était génial », a déclaré Spieth. « Quelle super expérience. Nous étions à l’aise sur le parcours et nous avons fait quelques birdies. »

« Je me suis bien amusé », a également commenté McIlroy, actuel no 1 mondial. « J’aurais eu un peu plus de plaisir si nous n’avions pas été battus. J’espère que ce n’est pas le dernier match que je jouerai. »

Woods, vainqueur de 15 Majeurs, et dont les 82 victoires en PGA le placent à égalité du détenteur du record historique Sam Snead, n’a joué qu’un total de neuf tours cette année, alors qu’il se remet toujours de graves blessures à la jambe lors d’un accident de voiture subi en février 2021.

Woods, qui aura 47 ans le 30 décembre, n’a pas participé la semaine dernière au Hero World Challenge, une compétition qu’il organise chaque année aux Bahamas, en raison d’une blessure au pied droit. Il a déclaré que sa blessure n’avait pas d’impact sur son swing, mais qu’elle le faisait souffrir quand il marchait.

« Je n’ai pas frappé une balle de golf depuis environ deux semaines et demie, alors ce sera intéressant », avait-il déclaré avant le début du tournoi.

Les quatre golfeurs ont utilisé des voiturettes pour se déplacer et ont eu quelques défis à relever lors de ce tournoi disputé en nocturne, comme le fait de frapper leurs coups de départ couverts par leur propre ombre.

La semaine prochaine, Woods a prévu de jouer aux côtés de son fils Charlie au Championnat PNC d’Orlando.