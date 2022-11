PHOTO LYNNE SLADKY, ASSOCIATED PRESS

Lydia Ko tient bon et l’emporte face à Leona Maguire

(Naples) Lydia Ko n’a jamais empoché autant d’argent que lors de la journée de dimanche, après avoir remporté le Championnat du circuit de la LPGA.

Associated Press

Ko a eu le meilleur sur Leona Maguire lors de la dernière ronde pour mettre la main sur une somme de deux millions US, la plus élevée du golf féminin, et obtenir le titre de joueuse de l’année dans la LPGA.

Ko a réussi un oiselet au 16e trou et elle a remis une carte de 70 (moins-2) pour signer une victoire par deux coups. Elle a essuyé quelques larmes après avoir inscrit une normale au dernier trou du club de golf Tiburon.

Elle a empoché un peu plus de 4,3 millions cette saison, ce qui la laisse à seulement 591 $ du record de Lorena Ochoa, établi en 2007. En plus de son titre de joueuse de l’année, Ko a gagné le trophée Vare, remis à la golfeuse ayant présenté la moyenne de coups la plus basse pendant la saison.

Maguire avait rendu les choses intéressantes samedi, lorsqu’elle a rejoint Ko au sommet du classement. Ko a pris les devants au huitième fanion et elle s’est distancée grâce à son oiselet au 16e trou.

La Néo-Zélandaise a remporté le tournoi avec un pointage cumulatif de moins-17.

Anna Nordqvist a joué 67 et elle a conclu l’évènement en troisième position, avec un pointage cumulatif de moins-14.

Georgia Hall (67) et Jeongeun Lee (70) ont partagé le quatrième échelon, à moins-12.

Seule Canadienne à prendre part au tournoi, Brooke M. Henderson a ramené une carte de 72 lors de la ronde ultime et elle s’est contentée d’une égalité en septième place.