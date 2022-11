PHOTO LYNNE SLADKY, ASSOCIATED PRESS

(Naples) L’Irlandaise Leona Maguire a réalisé quatre oiselets consécutifs à mi-chemin de la ronde et a ajouté une paire d’oiselets en fin de parcours pour remettre une carte de 63 (moins-9). Cette performance lui a permis de rattraper Lydia Ko au sommet du Championnat du circuit de la LPGA et a mis la table pour la ronde de golf la plus lucrative de l’histoire du golf féminin.

Associated Press

À l’enjeu dimanche, sur le parcours du Tiburon Golf Club, ce sera la bourse de 2 millions pour la gagnante.

Alors que Ko tente de réaliser un doublé en remportant le tournoi le plus payant de l’histoire du golf féminin et de remporter le titre de golfeuse de l’année dans la LPGA, Maguire serait bien heureuse de remporter l’ultime tournoi de la saison.

L’écart entre Maguire, l’une des 11 golfeuses qui ont vécu un premier sacre cette saison, et Ko est trop grand pour voir l’Irlandaise remporter le titre de golfeuse de l’année dans la LPGA. Néanmoins, la cagnotte de 2 millions représenterait presque le double de ce que Maguire a gagné lors de ses 23 précédentes compétitions.

Ko a entamé la journée avec une avance de cinq coups – sept coups devant Maguire – et a réalisé un mélange d’oiselets et de bogueys qui ont miné sa ronde. Elle s’est même retrouvée un coup derrière Maguire jusqu’à ce qu’elle réussisse un oiselet au 17e fanion. Elle a terminé avec un score de 70.

Les deux meneuses ont complété les trois premières rondes en 201 coups, pour un score cumulatif de moins-15.

Aucune rivale ne s’est approchée à moins de cinq coups d’elles. L’ancienne championne des Internationaux des États-Unis Jeongeun Lee6 a remis une carte de 68 et l’Écossaise Gemma Dryburgh une de 69. Elles étaient à moins-10.

La Canadienne Brooke Henderson a conservé ses minces espoirs de remporter le titre de golfeuse de l’année dans la LPGA. L’Ontarienne, qui a dû se retirer la semaine dernière en raison d’une blessure au dos, a réussi deux aigles au cours de sa ronde de 65 et se situe à moins-9.

Henderson doit remporter le tournoi et Ko doit terminer au troisième rang ou inférieur pour remporter le titre de joueuse de l’année.

« Si je pouvais avoir une autre journée comme celle-ci demain, ce serait vraiment bien », a-t-elle déclaré.