La scission entre les circuits PGA et LIV risque de devenir « irréversible », selon McIlroy

(Doral) La scission entre le circuit historique de golf PGA et la ligue dissidente LIV, lancée cette année par l’ancien champion australien Greg Norman et financée par des fonds saoudiens, risque de devenir « irréversible », déclare le N.1 mondial Rory McIlroy dans un entretien au quotidien britannique The Guardian, mercredi.