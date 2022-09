Ligue concurrente LIV

La PGA annonce plus de récompenses et de tournois dans l’espoir de fidéliser ses membres

(Los Angeles) Plus d’argent et plus de récompenses seront en jeu lors de la saison 2022/2023 de golf, en échange de quoi les meilleurs joueurs disputeront plus de tournois, a annoncé mercredi le PGA Tour, soucieux de répondre à la féroce concurrence de LIV Golf.