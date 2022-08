(Wilmington) L’Australien Adam Scott, qui totalise -8, occupe la tête du Championnat BMW, deuxième volet des séries de la Coupe FedEx, suivi de près par le no 1 mondial Scottie Scheffler et Jordan Spieth, après le 2e tour disputé vendredi à Wilmington (Delaware).

Agence France-Presse

Le 37e mondial, en quête d’un 15e titre sur le circuit nord-américain PGA, a longtemps passé une journée tranquille, avec quatre birdies dans la poche, avant de buter sur le no 18.

Un double boguey concédé au plus mauvais moment, qui a permis à Spieth, auteur dans le même temps d’un cinquième birdie au no 17, de revenir à sa hauteur. Ce dernier a néanmoins également fauté sur le dernier trou, glissant en deuxième position.

Scott le devance donc d’un coup, comme trois autres concurrents ayant grimpé en deuxième position : le Canadien Correy Conners, ainsi que les Américains Cameron Young et Scottie Scheffler. Ce dernier, irrésistible au printemps avec quatre titres glanés dont le Masters d’Augusta, a fait un bond de 11 places.

D’autres cadors sont en embuscade à la 6e place, à deux longueurs du leader, comme le Nord-Irlandais Rory McIlroy (no 3), Patrick Cantlay (no 4) ou encore Xander Schauffele (no 6), auteur d’un superbe eagle au no 17.

Will Zalatoris (no 9), vainqueur dimanche dernier du Championnat St. Jude, qui constituait le premier volet des séries de la Coupe FedEx, est lui 22e à cinq coups de Scott et encore dans le coup.

Seuls les 30 premiers du Championnat BMW gagneront leur billet pour la clôture, prévue la semaine prochaine à Atlanta (Géorgie). Le vainqueur de cette ultime étape empochera un chèque de 18 millions de dollars US.