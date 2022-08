(Memphis) Le champion de l’Omnium britannique Cameron Smith a vu sa tentative de grimper au sommet de l’échiquier mondial devenir un peu plus difficile, dimanche, avant le début de sa ronde finale au Championnat St. Jude.

Associated Press

La PGA a imposé une punition de deux coups à Smith parce que sa balle touchait toujours à la ligne rouge de démarcation de l’obstacle quand il a déplacé sa balle et encaissé un coup de punition au quatrième trou, une normale-3, durant la troisième ronde, samedi.

Smith avait remis une carte de 67 pour s’approcher à deux coups de la tête. Une victoire lui permettrait de grimper au premier rang du classement mondial. En vertu de la pénalité, son pointage a été ajusté à 69 et il a commencé la ronde finale à quatre coups de la tête.

L’incident survient alors que des rumeurs envoient Smith jouer sur le circuit LIV, appuyé par des fonds saoudiens, après les éliminatoires de la Coupe FedEx. Smith a refusé de commenter les rumeurs.

L’arbitre en chef de la PGA, Gary Young, a dit que Smith a été informé du fait que les juges avaient jeté un coup d’œil aux reprises. Selon les règles, ce qu’un joueur dit avoir vu a précédent sur les prises de vue avec zoom de la télévision. Smith a dit à Young que la balle touchait absolument la ligne.

On présume que Smith ne savait pas que lorsque l’on remet sa balle en jeu dans une zone de pénalité, l’ensemble de la balle doit être en jeu et ne doit pas toucher un peu soit-il la ligne.

Young a expliqué que même si la situation avait été supervisée en direct, les officiels étaient à l’aise avec la décision de laisser Smith jouer au moment de l’incident.

Cependant, un arbitre travaillant au tournoi a décidé de jeter un second regard à la situation samedi soir et a jugé que la situation méritait d’être révisée.

Ils ont finalement rencontré Smith à son arrivée pour son échauffement et l’ont informé de la situation. Ils n’ont eu d’autres choix que de le pénaliser.

« Je pensais que ce serait une situation où j’allais poser la question à Cam et qu’il me dirait qu’il était certain que la balle était hors de la zone de pénalité, a raconté Young. Mais quand je lui ai posé la question, il m’a malheureusement dit qu’il était certain qu’elle touchait la ligne. Dans ces circonstances, nous ne pouvions pas faire autrement. »