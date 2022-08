Joohyung « Tom » Kim s’impose et gagne

(Greensboro) Joohyung « Tom » Kim a fait une entrée remarquée sur le circuit de la PGA.

Associated Press

Le Sud-Coréen de 20 ans a conclu la ronde du dimanche avec une carte de 61, neuf coups sous la normale, en route vers une victoire par cinq coups sur son plus proche poursuivant au Championnat Wyndham de la PGA.

Du coup, il est devenu le deuxième plus jeune golfeur à être sacré champion sur le circuit depuis la Seconde Guerre mondiale.

Kim a terminé la troisième ronde — repoussée en raison d’averses, samedi — en matinée et accusait alors deux coups de retard sur le meneur.

Il a ensuite complété le neuf d’aller de la dernière ronde en seulement 27 coups et a largué tous ses poursuivants.

Grâce à son triomphe sur le parcours du Sedgefield Country Club, Kim est devenu instantanément un membre du circuit de la PGA et a obtenu un laissez-passer pour la série de la Coupe FedEx qui s’entamera la semaine prochaine.

Classé 34e pour la série de la Coupe FedEx, Kim est assuré de prendre part à deux évènements de la compétition et pourrait se qualifier pour la finale disputée à East Lake.

Sungjae Im, qui a joué sept trous dimanche matin pour prendre les devants après trois rondes, a remis une carte de 68 lors de l’ultime parcours. Il a terminé à égalité au deuxième rang avec John Huh (67).

Kim est le premier vainqueur d’un tournoi de la PGA à être né après l’an 2000. Jordan Spieth avait 19 ans quand il a remporté la Classique John Deere pour son premier titre.

« Je ne peux pas y croire », a déclaré Kim, avant d’ajouter, en riant, qu’il ignorait que le golf pouvait être aussi stressant.

Pourtant, ça n’a pas semblé être le cas pour Kim, qui a entamé le tournoi avec un quadruple boguey sur une normale -4 lors du premier trou. Il en a fait fi pour conclure le tournoi en 260 coups, 20 coups sous le par.

Taylor Pendrith a été le meilleur Canadien avec une 13e position à -10. Son compatriote Corey Conners a terminé en 21e place à -9.

Kim — qui se fait appeler Tom parce qu’il était fasciné par la série « Thomas et ses amis » comme enfant — s’est emparé du 21e échelon mondial. Seuls Sergio Garcia et Rory McIlroy ont atteint ce rang à un plus jeune âge.