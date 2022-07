PHOTO CARLOS OSORIO, ASSOCIATED PRESS

Le Canadien Taylor Pendrith et Tony Finau se partagent la tête à Detroit

(Detroit) Le Canadien Taylor Pendrith et Tony Finau sont en plein cœur d’un duel à la Classique Rocket Mortgage du circuit de la PGA, à Detroit.

Larry Lage Associated Press

Finau a remis une carte de 65 (moins-7), samedi, et a rejoint Pendrith en tête à moins 21 avec une ronde à faire.

Les deux golfeurs affichent des scores de 195.

« Si nous pouvons connaître une bonne ronde, ce sera peut-être une course à deux », a déclaré Finau.

Vainqueur de l’Omnium 3 m disputé la semaine dernière au Minnesota, Finau tente de devenir le premier golfeur à remporter deux tournois consécutifs de la saison régulière lors des trois dernières années.

« J’ai probablement plus de pression tout simplement parce que je n’ai jamais gagné et que Tony a plusieurs titres en carrière, dont un acquis la semaine passée », a fait remarquer Pendrith, qui avait un coup d’avance avant d’entamer la ronde de samedi.

Pendrith a réussi des oiselets lors de quatre des cinq derniers trous et a remis une carte de 66.

Pendrith détenait une avance de trois coups après trois rondes au Championnat des Bermudes, en octobre, mais il s’était effondré pour conclure le tournoi en cinquième place. Lors de la ronde ultime, il a remis une carte de 76.

En mars, le Canadien a pris la 13e position au Championnat des joueurs de la PGA et il a empoché une bourse de 327 222 $ US, la plus imposante de sa carrière pour un tournoi. Il a également conclu le tournoi avec une fracture d’une côte.

Le Canadien Adam Svensson s’est hissé au neuvième rang après une ronde de 67. Il accuse neuf coups de retard sur les meneurs. Les autres Canadiens toujours en lice, Roger Sloan (70) et Adam Hadwin (72), ont chuté au classement.