(New York) Le Suédois Henrik Stenson a assuré jeudi qu’il n’avait pas abandonné l’idée de participer dans le futur à la Coupe Ryder en dépit de son éviction du poste de capitaine de la prochaine édition pour avoir rejoint la ligue dissidente LIV et ses fonds saoudiens.

Agence France-Presse

« J’avais pris toutes les dispositions nécessaires afin d’assurer ma fonction de capitaine, et le circuit LIV m’avait beaucoup aidé », a expliqué le joueur de 46 ans à la veille du troisième tournoi organisé par LIV Golf, à Bedminster, dans le New Jersey.

« La décision a été prise de me retirer le capitanat. Je suis évidemment très déçu par cette décision. Mais c’est comme ça, passons à autre chose », a encore dit Stenson, sanctionné par la Coupe Ryder Europe.

La prochaine Coupe Ryder, opposant traditionnellement tous les deux ans les équipes des États-Unis et d’Europe, sera organisée à Rome en septembre 2023.

Malgré le climat délétère régnant actuellement dans le monde du golf, Stenson a espéré que le circuit PGA, le DP World Tour (ex-circuit européen) et la LIV Golf finissent par négocier un accord permettant aux circuits rivaux de coexister, et d’ainsi préserver la Coupe Ryder.

« C’est une honte de se retrouver dans cette situation », a jugé Stenson. « J’espère que nous trouverons une solution le plus rapidement possible pour tous les circuits et toutes les personnes concernées, et que nous pourrons enfin coexister ».

En mars dernier, Stenson avait été choisi pour être capitaine de l’équipe européenne : un « immense honneur », un « rêve devenu réalité », avait-il alors commenté.

Selon la presse britannique jeudi, l’Anglais Luke Donald serait pressenti pour le remplacer Stenson à son poste. « Première nouvelle, a réagi le Suédois. Évidemment, je n'ai aucune information à ce stade. Je n’ai aucun commentaire à faire tant que rien n’est officiel ».