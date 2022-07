(Saint Andrews) Tiger Woods a retiré sa casquette à quelques pas du légendaire pont Swilcan, sachant très bien que c’était peut-être la dernière fois qu’il allait l’emprunter dans le cadre de l’Omnium britannique, à St Andrews.

Doug Ferguson Associated Press

C’est à ce moment qu’il s’est arrêté, a pris la pose et salué les spectateurs.

« Arrêtez ! Arrêtez ! », s’est écrié désespérément un photographe qui tentait d’immortaliser ce moment historique dans le berceau du golf.

Woods a repris sa marche, tandis que les larmes coulaient sur ses joues.

« C’est à ce moment que j’ai commencé à réaliser — en fait, que j’ai commencé à y réfléchir — que la prochaine fois que le tournoi sera présenté ici, je n’y serai probablement pas », a dit Woods.

Il a assuré que ce ne sera pas son dernier Omnium britannique. Woods ne sait tout simplement pas si son corps, malmené par de nombreuses interventions chirurgicales à ses deux jambes et au dos, pourra tenir le coup la prochaine fois que le prestigieux tournoi se déroulera à St Andrews. Woods a mentionné 2030. Le R & A (Royal & Ancient) n’a pas précisé sa rotation jusque-là.

Ce moment était tout de même spécial.

Woods a salué les milliers de spectateurs dans les gradins à sa gauche, les milliers d’autres qui le regardaient des balcons et des toits des immeubles qui ceinturent le vieux parcours, certains d’entre eux le faisant au travers d’une fenêtre, ou encore ceux qui ne possédaient pas de billets pour l’évènement, mais qui escaladaient la clôture de sécurité installée à proximité de l’allée du 18e trou.

Rory McIlroy l’a observé de l’allée du premier trou — il entamait sa deuxième ronde alors que Woods jouait 75 (plus-3) et ratait le seuil de qualifications pour les rondes du week-end — et l’a salué en soulevant sa casquette. Justin Thomas était sur le premier tertre de départ et a jeté un regard en direction de Woods.

« En m’approchant du vert, l’ovation est devenue de plus en plus bruyante, a confié Woods. Je pouvais sentir la bienveillance, la gentillesse des gens des deux côtés. J’avais l’impression que le temps s’était arrêté. »

Ç’aurait pu être le cas.

PHOTO GLYN KIRK, AGENCE FRANCE-PRESSE Avant le début du tournoi, Tiger Woods avait qualifié le vieux parcours d’« historique », en ajoutant qu’il est son « favori ».

C’est à cet endroit qu’il a remporté son premier Omnium britannique en 2000, pour devenir du même coup le plus jeune golfeur à compléter le Grand Chelem en carrière. Il a ajouté une autre’claret jug’à sa collection à St Andrews en 2005, l’année où Jack Nicklaus faisait ses adieux aux tournois majeurs.

Avant le début du tournoi, Woods avait qualifié le vieux parcours d’« historique », en ajoutant qu’il est son « favori ». Ces commentaires élogieux ne sont pas tombés dans l’oreille d’un sourd.

« Les gens savaient que je ne pourrais éviter le couperet, a raconté Woods. Mais les ovations étaient de plus en plus bruyantes, au fur et à mesure que je m’approchais du 18e vert. Et ça, selon moi, c’était… le respect. J’ai toujours respecté ce tournoi. J’ai toujours respecté les traditions de ce sport. »

« J’ai toujours tout donné ce que j’avais à ce tournoi au fil des ans, a-t-il ajouté. Et je crois que les gens ont apprécié mon jeu. »

Woods n’a toutefois pu leur donner beaucoup d’occasions de se réjouir au cours des deux premières rondes. Les ennuis ont rattrapé Woods dès le premier trou jeudi, lorsqu’il a expédié sa balle dans l’obstacle d’eau « Swilcan Burn ». Il a commis un double boguey et terminé la ronde à plus-6 (78).

Mais peu importe. L’ovation qu’il a reçue en terminant sa deuxième ronde restera pour toujours gravée dans sa mémoire.

« Je suis très ému, a admis l’Américain âgé de 46 ans. J’ai l’impression que c’était mon dernier Omnium britannique à St Andrews. Et les spectateurs, l’ovation et leur bienveillance, c’était une sensation incroyable. Je comprends maintenant ce qu’ont vécu Jack (Nicklaus) et Arnold (Palmer) jadis. C’est comme ça que je me sentais vers la fin. »

Sur le parcours, Cameron Smith a donné le ton au week-end en remettant une carte de 64 (moins-8) à l’issue de la deuxième ronde pour se forger provisoirement une avance de trois coups, à moins-13 au cumulatif.

L’Australien a commencé sa ronde avec trois oiselets consécutifs. Il en a réussi deux autres avant d’enregistrer un aigle au 14e trou, une normale-5.

Smith participe à l’Omnium britannique pour la cinquième fois de sa carrière. Son meilleur résultat fut une égalité en 20e position en 2019, à Portrush. Et son meilleur résultat dans un tournoi du Grand Chelem s’est produit au Tournoi des Maîtres ; il avait fini à égalité en deuxième place en 2020, et à égalité au troisième rang en 2022 au Augusta National.

Un peu plus tôt dans la journée, Adam Scott a pleinement profité des conditions plus favorables du terrain grâce à la pluie matinale sur le parcours, ramenant une carte de 65.

Cameron Young était le meneur au début de la journée au lendemain d’une ronde de 64, mais il a commis un boguey pour commencer sa deuxième ronde.