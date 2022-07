Face à la LIV

Le golf australien soutient le PGA et le circuit européen

(Sydney) Le circuit australien de golf a réaffirmé jeudi son « soutien total » aux circuits américain (US PGA Tour) et européen (DP World Tour) face à la ligue dissidente LIV, soutenue financièrement par l’Arabie saoudite et dirigée par la légende australienne Greg Norman, qualifiant leur relation de « plus forte que jamais ».