(Los Angeles) Le golfeur américain Bryson DeChambeau a dit mardi comprendre les critiques émises à l’encontre de la ligue dissidente LIV, financée par l’Arabie saoudite, sur les questions de droits de l’homme, mais a déclaré que les gens devaient « passer à autre chose » après les « mauvaises » actions saoudiennes passées.

Agence France-Presse

Le champion de l’US Open 2020 s’exprimait avant le coup d’envoi jeudi du premier évènement américain – et le deuxième depuis la création de la LIV –, à Pumpkin Ridge à North Plains, Oregon.

Interrogé sur les préoccupations concernant les soutiens financiers du nouveau circuit, l’Américain de 28 ans a déclaré que les gens devaient prendre en compte les bonnes choses que la LIV pourrait apporter.

« Le golf est une force pour le bien et […] j’espère que les gens verront le bien qu’ils font et ce qu’ils essaient d’accomplir plutôt que de regarder le mal qui a été fait auparavant », a déclaré DeChambeau.

Avec 25 millions de dollars de dotation pour chacun de ses tournois, la LIV, soutenue financièrement par l’Arabie saoudite, excède de loin les primes en jeu sur le circuit américain PGA, qui organise en grande partie le golf professionnel.

Interrogé sur les inquiétudes concernant l’implication saoudienne, le quadruple vainqueur Brooks Koepka a déclaré : « Nous sommes ici pour jouer au golf. Nous sommes ravis. Nous allons y aller, faire le meilleur spectacle possible. »

L’Américain Pat Perez, qui fait également ses débuts au sein de la LIV cette semaine, a répondu : « Je n’ai aucune inquiétude. Je joue au golf. Ce groupe m’a donné une occasion de jouer au golf et d’avoir un emploi du temps différent et c’est ma seule préoccupation ».

« Je comprends les sujets que vous essayez d’aborder, et ce sont des évènements horribles, mais je suis ici pour jouer au golf », a-t-il poursuivi.

Les joueurs ont affirmé avoir rejoint la LIV Golf notamment en raison d’un calendrier plus restreint – seulement huit évènements cette année – et de dotations financières plus importantes. « Je voulais passer plus de temps avec mes enfants », a déclaré Patrick Reed, vainqueur du Masters 2018.