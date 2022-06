Chun remporte le Championnat LPGA au bout du suspense

(Bethesda) La Sud-Coréenne In Gee Chun, leader depuis l’entame, est passée par toutes les émotions dimanche en voyant Lexi Thompson la dépasser, avant de finir plus fort le 4e et dernier tour, pour s’adjuger le Championnat PGA, son troisième titre du Grand Chelem, à Bethesda (Maryland).