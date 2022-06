(Brookline) Le champion du Tournoi des Maîtres et golfeur no 1 au monde Scottie Scheffler a inscrit un score de 67 (moins-3) et a rejoint Rory McIlroy et quatre autres golfeurs en tête provisoire à l’Omnium des États-Unis, vendredi.

Associated Press

Parmi les golfeurs à moins-3, on retrouve également les joueurs aux 130e, 371e, 445e et 592e échelons du classement mondial. Il s’agit de Joel Dahmen, Nick Hardy, Callum Tarren et David Lingmerth.

Hardy a bouclé sa ronde en 68 coups pour se tailler une place dans le groupe de tête.

Les trois autres golfeurs et McIlroy, no 3 au monde, étaient en action vendredi après-midi à The Country Club, mais on annonçait 70 % de probabilité d’orage.

Scheffler s’est distingué avec sa ronde de 67 en matinée. Il a notamment calé une approche de 60 verges pour un aigle au 14e trou, une normale-5.

De son côté, M. J. Daffue a connu une journée en dents de scie. Le Sud-Africain se retrouvait à moins-6 à la mi-parcours, mais il a finalement remis une carte de 72 pour s’installer à moins-1.

Photo Julio Cortez, Associated Press M. J. Daffue s’est forgé une avance de trois coups.

Le Canadien Adam Hadwin, meneur au terme de la première ronde, a commis deux bogueys à ses trois premiers trous pour glisser à moins-2. Il a commis deux autres bogueys un peu plus tard et il se retrouvait à égalité à la normale avec quelques trous à compléter.

Seulement 22 des 156 participants à la 122e édition de l’Omnium des États-Unis se retrouvaient sous la normale au début des rondes de l’après-midi de la deuxième journée de compétition.