(Brookline) Le Canadien Adam Hadwin ne s’est officiellement inscrit à l’Omnium des États-Unis qu’il y a huit jours.

La Presse Canadienne

Jeudi, il a obtenu son meilleur score en carrière dans un tournoi majeur, prenant une avance d’un coup en tête avec un 66.

Avec l’attention finalement détournée de la ligue rivale, de qui délaisse la PGA et qui reste, Hadwin a retranché quatre coups à la normale.

Rory McIlroy n’a pas commis de boguey avant son dernier trou, ramenant une carte de 67.

Les quatre autres joueurs à 67 ont dû passer par une qualification de 36 trous : l’Américain Joehl Dahmen, Callum Tarren de l’Angleterre, David Lingmerth de la Suède et MJ Daffue, de l’Afrique du Sud.

Phil Mickelson a été victime d’un double boguey où il a eu besoin de quatre roulés, en route vers un 78. Il fêtait ses 52 ans, si on peut dire.

Hadwin a réussi trois oiselets consécutifs pour conclure le premier neuf avec 31 ; il n’a échappé qu’un seul coup en deuxième moitié de parcours.

Le meilleur score précédent du Britanno-Colombien dans un tournoi majeur était 68 trois fois, le plus récemment en 2020, au Championnat de la PGA.

McIlroy est devenu une voix forte à la PGA ces dernières années, en particulier au sujet de la ligue rivale financée par l’Arabie saoudite.

Il a de nouveau rappelé qu’il excelle aussi dans ses fonctions premières, jouer au golf. Il a remporté l’Omnium du Canada la semaine dernière.

Jeudi, McIlroy a réussi deux oiselets consécutifs à la fin de sa ronde, atteignant moins quatre. Il a toutefois raté le neuvième vert, inscrivant alors son seul boguey.

Pour le moment, McIlroy n’est pas préoccupé par sa position ferme contre le circuit LIV Golf.

« Ça fait huit ans que je n’ai pas gagné un tournoi majeur, a dit McIlroy. Je veux juste remettre la main là-dessus. »

Le groupe à 68 ans comprend le double gagnant de tournois majeurs Dustin Johnson, ainsi que Justin Rose et Matt Fitzpatrick. Ce dernier a prévalu chez les amateurs en 2013, sur ce même terrain.

Au cinquième trou, McIlroy a voulu atteindre le vert en un coup, mais la balle a échoué dans un endroit peu commode, au-dessus d’un bunker.

Devant se tenir dans le sable, il s’est retrouvé dans un autre bunker — il a alors frappé son bâton au sol deux fois, par frustration. Mais il a réussi à sauver la normale.

« À l’Omnium des États-Unis, il va se passer des choses particulières, que ce soit une balle à un endroit difficile ou autre chose, a t-il déclaré. C’est difficile de ne pas devenir frustré. »

Il n’a pas pu sauver la normale à ce neuvième trou. Mais un 67 est honorable, et il ne s’excusait pas pour ses gestes de frustration.

« C’était un peu pour se rappeler à soi-même à quel point vous y tenez », a t-il mentionné.

McIlroy, le premier à s’exprimer contre une ligue rivale, en 2020, a parlé avec passion cette semaine de l’héritage transmis par Arnold Palmer et Jack Nicklaus.

À propos de ceux qui prennent l’argent garanti pour les évènements de 54 trous, il a dit que c’est « la solution facile ».

Environ la moitié des 156 joueurs ont dû se qualifier.

Cela s’applique à sept joueurs du top 13, dont Hadwin. Il a bénéficié du retrait de Paul Casey, ennuyé au dos.

Dahmen a débattu de l’opportunité de participer à un tournoi qualificatif de 36 trous il y a 10 jours, dans l’Ohio.

Les déplacements et des scores médiocres l’épuisaient un peu et en plus, il devait pleuvoir. Mais il y est allé quand même, et il s’est qualifié avec une petite marge.