Le premier tournoi de l’histoire du East Coast Pro Tour (ECPT) au sud de la frontière a été le théâtre de tout un spectacle. Sebastian Szirmark en est finalement sorti vainqueur au bout de trois trous de prolongation.

Nicholas Richard La Presse

Szirmak est l’un des golfeurs les plus réguliers depuis le début de la saison. Après une septième position à Toronto et une cinquième place à Saint-Georges, il était mûr pour une victoire.

Il était à égalité au sommet à l’issue de la première ronde de la Classique du Connecticut présentée par le club de golf Mohegan Sun en ayant remis une carte de 65, composée d’un aigle, six oiselets et un bogey.

Lors de la deuxième ronde, il était jumelé à Freddy D’Angelo et les deux Ontariens ne se sont pas lâchés d’une semelle. Szirmak a complété la deuxième ronde avec un pointage de -13, tout comme D’Angelo. Ce dernier avait commencé la journée avec un coup de retard, mais en jouant ensemble, l’écart s’est annulé.

À égalité en arrivant au 16e trou, D’Angelo a réussi l’oiselet. Szirmak a répliqué avec un oiselet au 17e. Puis, les deux ont joué sous la normale au 18e trou.

Les deux se sont donc affrontés en prolongation. Il s’agit du deuxième tournoi consécutif qui se conclut en supplémentaire.

Il aura fallu trois trous pour départager le gagnant. Szirmak aurait pu gagner dès le premier trou, mais son jeu sur le vert a été défaillant. Au deuxième tour, les deux ont calé l’oiselet. Puis au troisième, D’Angelo a envoyé sa balle dans le sable et ça a mis fin à ses chances, au profit de l’éventuel champion.

« Szimark est un grand joueur, très complet, et il démolit la balle. C’est un joueur qui la frappe extrêmement fort », a précisé le directeur du circuit Massimo Roch.

IMAGE FOURNIE PAR EAST COAST PRO TOUR

C’est toujours l’Ontarien Marc Casullo qui mène au classement général de la Coupe Golf In.

Szirmak est deuxième et le meilleur Québécois au classement est toujours Marc-Olivier Plasse, de Mercier, qui a remporté le premier tournoi de la saison et qui est posté au quatrième rang.

Une belle expérience

Les organisateurs du ECPT étaient ravis du résultat offert par cette première expérience américaine. Non seulement le terrain était impeccable, mais en plus les hôtels et le casino à proximité donnaient l’impression d’être « dans un Las Vegas au milieu du Connecticut ».

À noter que les joueurs américains qui ont participé au tournoi et qui ont notamment cinq places dans le top10 seront éligibles pour jouer à l’affrontement match-play au club de golf Balmoral à Morin-Heights en août.

Le but de cette visite aux États-Unis pour les organisateurs était aussi de pouvoir convaincre des joueurs américains de venir jouer au Québec et en Ontario.