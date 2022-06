Pendant que Lindsey Weaver-Wright terminait sa ronde à la Classique ShopRite du circuit de la LPGA, la Canadienne Brooke M. Henderson était prête.

John Chidley-Hill Associated Press

Henderson, de Smiths Falls, en Ontario, détenait une avance d’un coup devant l’Américaine, mais sur la normale-5 du 18e trou, la Canadienne savait qu’il y avait une possibilité de prolongation. Weaver-Wright a réussi un oiselet sur ce trou et elle a forcé la prolongation.

Henderson avait profité au maximum de son temps à attendre Weaver-Wright et s’était préparée.

« L’attente a été un peu longue, ce qui complique les choses, a expliqué Henderson. J’ai simplement essayé de manger beaucoup pour avoir de l’énergie, puis je suis allé au vestiaire et j’ai réfléchi un peu. J’étais simplement reconnaissante d’avoir l’occasion de retourner sur le terrain. »

La préparation de Henderson a porté ses fruits lorsqu’elle a inscrit un aigle en prolongation – encore sur la normale-5 du 18e trou du parcours de Seaview Bay, à Galloway, au New Jersey – et elle a signé un 11e titre en carrière dans la LPGA. Elle était déjà la golfeuse professionnelle la plus victorieuse de l’histoire du Canada, mais sa dernière victoire a ajouté à son héritage en cours.

Henderson a amorcé la journée au neuvième trou, à quelques coups de la Suédoise Frida Kinhult, qui menait le tournoi après deux rondes. Kinhult a cependant joué 75 (plus-4) pour dégringoler au classement.

Pendant ce temps, Henderson a réussi trois oiselets et un aigle sur son premier neuf et elle a ajouté deux oiselets sur le deuxième neuf pour remettre une carte de 64.

« Avant de commencer la journée, si on m’avait dit que je serais en prolongation pour tenter de l’emporter, j’aurais été très heureuse, a indiqué Henderson. J’ai simplement tenté de garder cet état d’esprit. En prolongation, tu as seulement une occasion alors tu dois tout donner et aller gagner. J’ai simplement tenté de frapper de bons coups et j’ai pu inscrire un aigle, ce qui est très plaisant. »

Weaver-Wright, qui a terminé sa ronde après Henderson, a réussi un oiselet à ses deux derniers trous pour égaler la Canadienne avec un pointage cumulatif de moins-12.

Henderson a remporté la cagnotte de 262 500 $ US et elle a enregistré une première victoire depuis l’Omnium de Los Angeles, en 2021.

Au nord de la frontière, la victoire de Henderson a fait écho à l’Omnium canadien de la PGA, disputé au club de golf St. George’s, à Toronto.

L’Ontarien Corey Conners, qui a été le Canadien le mieux classé, était emballé d’entendre la nouvelle.

« Je suis époustouflé. Elle est incroyablement talentueuse. De la part de tous les Canadiens, félicitations Brooke, c’est vraiment spécial, a dit Conners, qui était le coéquipier de Henderson au sein de l’équipe olympique canadienne aux Jeux de Tokyo, en 2021. Onze victoires sur le circuit de la LPGA, c’est tellement incroyable et je suis sûr qu’elle est loin d’en avoir fini avec ça. »

L’Anglaise Jodi Ewart Shadoff a conclu son tournoi avec un aigle et a terminé seule au troisième échelon. La joueuse de 34 ans, qui n’a pas encore signé de victoire sur le circuit, s’est retrouvée à un coup des meneuses.

La quatrième joueuse mondiale, la Néo-Zélandaise Lydia Ko, a partagé la quatrième position avec la Suissesse Albane Valenzuela.