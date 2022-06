Finau et McIlroy en tête après trois jours

(Toronto) La ville de Toronto pourrait être la deuxième maison de Tony Finau. Il connaît bien les secrets de la cité.

John Chidley-Hill La Presse Canadienne

L’Américain a remis une carte de 62 (- 8), tandis que Rory McIlroy a réussi un oiselet déterminant au 15e fanion, de sorte que les deux joueurs se sont hissés au sommet du classement à l’Omnium canadien, samedi.

Finau et le Nord-Irlandais ont un score cumulatif de - 11 après trois rondes, soit deux coups d’avance sur le groupe de quatre poursuivants.

Finau a connu la meilleure ronde du tournoi, se faisant propulser dans le classement grâce à ses sept oiselets et son aigle sur le parcours du St. George’s Golf and Country Club.

« Je n’ai pas terminé de la façon que je voulais hier et je crois que ç’a été l’étincelle pour aller chercher une bonne ronde aujourd’hui », a lancé Finau, qui était à égalité en 16e position après les deux premières rondes. « C’est pas mal ce que j’ai fait. J’ai réussi quelques oiselets et j’ai joué du golf sans faille. »

Chaque fois que tu es au sommet du classement et que tu as une chance de remporter un tournoi sur le circuit de la PGA, c’est excitant. Tony Finau

Finau a joué sur le circuit canadien de la PGA en 2013 et se rappelle bien avoir sillonné le pays avec son homologue golfeur J.J. Spaun.

« C’est plaisant d’être de retour au Canada », a confié Finau, qui a été jumelé à Spaun pour les deux premières rondes du tournoi. « On dirait pratiquement un tournoi à la maison. Je reçois beaucoup d’amour des partisans, ce qui est assez incroyable. »

Belle journée pour McIlroy

Rory McIlroy a entamé la journée ex æquo avec quatre autres golfeurs au deuxième échelon, mais a tiré son épingle du jeu compte tenu de six oiselets et une carte de 65 (- 5).

PHOTO FRANK GUNN, LA PRESSE CANADIENNE Rory McIlroy

Son ultime oiselet est survenu au 15e trou quand il a été capable de s’extirper d’une mauvaise situation – son coup d’approche était passé par-dessus le vert.

Alors à 74 pieds de la coupe, il a frappé un coup d’approche qui lui a permis de se rapprocher à seulement neuf pieds de celle-ci.

C’est un de ces coups d’approche où j’ai tenté d’aller sur le vert et de donner un effet à la balle pour qu’elle se rapproche de la coupe. Heureusement, j’ai réussi un beau roulé pour m’établir à - 11. Rory McIlroy

Les Américains Justin Thomas (63), Sam Burns (65), Wyndham Clark (68) et Alex Smalley (67) sont à égalité au 3e rang avec un score cumulatif de - 9. Les bulletins météorologiques pour ce dimanche prévoient des averses, voire des orages.

Nick Taylor a jouté une carte de 67 (- 3) et est le Canadien le mieux classé – au 15e rang avec un total de -5. Corey Conners (- 4) et Adam Svensson (- 3) ont respectivement pris la 19e et 29e position.