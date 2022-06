Championnat de la PGA

L’envolée de Will Zalatoris

Lorsque Rory McIlroy a pris les devants lors de la première ronde du Championnat de la PGA et qu’il regardait dans le rétroviseur, il voyait Will Zalatoris s’approcher à grande vitesse. Vendredi, lors de la deuxième ronde, le jeune blondinet l’a dépassé et a pris les rênes du tournoi.