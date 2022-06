Photo Emil Lippe, Associated Press

(Londres) L’Américain Dustin Johnson, ex-numéro 1 mondial de golf, figure parmi les participants du tournoi inaugural de la Super Ligue dissidente financée par l’Arabie saoudite, prévu à partir du 9 juin à Londres, a annoncé mercredi cette organisation.

Agence France-Presse

Le vainqueur de deux Majors est l’un des deux joueurs du top 20 mondial, avec le Sud-Africain Louis Oosthuizen (ancien vainqueur du British Open), présents dans la liste des 42 joueurs publiée sur le site internet de l’organisateur LIV Golf.

Dustin Johnson avait pourtant dit en février qu’il resterait fidèle au circuit nord-américain de golf (PGA), qui refuse d’accorder des dérogations aux joueurs pour participer au tournoi de lancement de la Super Ligue.

Outre Johnson et Oosthuizen, les vainqueurs du Masters que sont Charl Schwartzel et Sergio Garcia, ainsi que ceux de l’US Open Graeme McDowell et Martin Kaymer font également partie du tableau.

À noter l’absence de Phil Mickelson, ex-numéro un mondial et lauréat de six Majeurs, qui avait fait part en janvier de son soutien au projet de Super Ligue dissidente soutenu par les Saoudiens et dirigé par l’ancien champion australien Greg Norman.

Le tournoi, qui se déroulera au Centurion Club de St Albans, au nord de Londres, prévoit des dotations de 25 millions de dollars par tournoi (environ 23 millions d’euros), soit plus du double de chacun des quatre Majeurs. Pas une seule épreuve de la (PGA) n’offre autant d’argent.

Quarante-deux joueurs figuraient sur la liste des 48 participants, qui sera complétée par les joueurs qualifiés lors d’un tournoi international qui débutera jeudi à Londres.

Mais de nombreux joueurs de premier plan ont rejeté le nouveau circuit de golf, notamment le numéro deux mondial Jon Rahm et le quadruple vainqueur de Majeurs Rory McIlroy.

Nicklaus : « allégeance » au PGA

L’icône du golf Jack Nicklaus, 82 ans, a révélé avoir refusé une offre de plus de 100 millions de dollars pour être l’un des visages du nouveau circuit.

« Mon allégeance a toujours été pour le tournoi PGA. J’ai grandi sur le PGA. J’ai aidé à fonder le PGA tel qu’il est aujourd’hui. Mon allégeance est là, et va y rester », a-t-il déclaré mardi.

Le PGA a refusé d’accorder des dérogations aux joueurs qui en ont fait la demande pour participer au tournoi de lancement de la Super Ligue dissidente, qui coïncide avec l’Open du Canada de la semaine prochaine.

Une infraction au règlement du circuit par un joueur peut entraîner sa suspension ou son exclusion.

« Nous ne pourrions pas être plus heureux de la diversité de notre plateau, avec des joueurs du monde entier, y compris des champions majeurs et d’autres qui font leurs débuts avec nous, participant à leur premier évènement professionnel », a déclaré l’ancien champion australien Greg Norman, directeur général de la Super Ligue dissidente, cité par Sports Illustrated.

Le mois dernier, Norman avait annoncé que le circuit avait reçu un financement supplémentaire de 2 milliards de dollars pour étendre son calendrier.

Mais la source de cet argent - le fonds souverain saoudien - est controversée, Amnistie internationale affirmant que le tournoi est un nouvel exemple du « maquillage sportif » du bilan de l’Arabie saoudite en matière de droits de l’homme.