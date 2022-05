La grande illusion

Plus vite, plus haut, plus fort. La devise olympique est devenue le refrain de nombreux détracteurs dans le monde du golf. Les golfeurs repoussent sans cesse les limites de leur sport, si bien que certains craignent qu’il ne devienne trop facile d’envoyer la balle au fond de la coupe. Or, le défi restera entier. Portrait de la situation.