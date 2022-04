Scottie Scheffler est arrivé au sommet de l’ordre mondial il y a deux semaines. À son premier tournoi en tant que numéro un mondial, il remporte le tournoi le plus prestigieux de l’histoire du golf, le Tournoi des Maîtres.

Nicholas Richard La Presse

Non seulement le Texan de 25 ans a enfilé le veston vert, mais il l’a fait sans jamais être véritablement embêté.

Scheffler est dans une classe à part depuis le début de la saison. Avant le tournant de l’année 2022, il n’avait gagné aucun titre sur le circuit de la PGA. Or, depuis sa première victoire en carrière acquise à Phoenix à la mi-février, il a triomphé à quatre des six derniers tournois auxquels il a participé.

Avant le début de la ronde de dimanche, Scheffler avait une priorité de trois coups sur son plus proche poursuivant, l’Australien Cameron Smith, avec qui il a fait la paire pour la dernière ronde.

Le titre allait être disputé entre ces deux golfeurs, qui sont les deux plus dominants depuis le début de la saison. Leur avance était à ce point confortable.

Pour conserver son avance, l’Américain devait jouer avec prudence et éviter les pièges. C’est ce qu’il a fait lors des deux premiers trous avec deux normales. Smith, de son côté, est parti en lion avec deux oiselets. Le meilleur joueur du circuit sur les verts a confirmé à Scheffler qu’il n’était pas là pour finir bon deuxième. L’écart était donc d’un coup.

PHOTO MIKE BLAKE, REUTERS Scottie Scheffler

C’est au troisième trou que Scheffler s’est véritablement imposé. Le numéro un mondial est loin d’être le plus à point sur ses coups de départ. Toutefois, il est le meilleur pour se sortir du pétrin. Étrangement, même s’il se retrouve dans une situation précaire, dans le boisé, les pieds désaxés ou que la balle soit dans une pente, Scheffler sait comment limiter les dégâts. Il l’a montré une fois de plus au Flowering Peach.

Après avoir tiré son coup de départ dans le boisé à gauche de l’allée et avoir raté son deuxième coup, le meneur a sorti un lapin de son chapeau. Avec son cocheur d’allée, dans l’herbe longue en face du vert surélevé, il a envoyé son troisième coup directement dans la coupe, positionné relativement loin sur le vert.

Le poing dans les airs, le meneur accentuait son avance.

« Je me suis surpris moi-même ! Je ne pensais que ça allait finir directement dans le trou », a-t-il avoué, juste avant d’enfiler le veston, après le tournoi. « J’ai joué du golf très solide après ce coup. »

D’autant plus que Smith n’a pas été en mesure d’enfiler l’aiguille sur les verts, chose rare. Il a réalisé deux bogueys consécutifs sur les troisièmes et quatrièmes trous.

L’Américain a continué de bien faire les choses, sans pour autant lever le pied de l’accélérateur. Il a collectionné les normales, en plus de réaliser un oiselet au septième, encore une fois grâce à un excellent jeu court autour du vert.

Au neuvième, Scheffler avait encore l’avance par trois coups.

Malgré un boguey au 10e trou, c’est au mythique 12e que l’issue du tournoi s’est jouée. Cette normale trois où l’histoire s’est écrite si souvent. Pourtant en pleine possession de ses moyens, après un oiselet au onzième, Smith a envoyé son coup de départ dans le ruisseau situé devant le vert, à la suite d’un mauvais contact. Une erreur irréparable et extrêmement coûteuse. D’autant plus que Scheffler avait aussi raté son coup de départ, mais en lieu sûr, à l’extrême gauche.

Smith a bousillé ses coups roulés et a complété le trou avec un triple boguey. C’en était fait pour l’Australien.

« C’est simplement un mauvais élan. Probablement mon pire de la semaine, au pire moment de la semaine. C’est malheureux », a souligné Smith, visiblement toujours sous le choc après sa ronde.

Il a complètement perdu sa concentration à partir de ce moment, avec des coups de départ erratiques et un jeu court défaillant. « Malgré tout je pense que j’ai joué peut-être le meilleur golf de ma vie, ce n’était juste pas mon tour. Je suis certain que je vais porter le veston vert un jour ou l’autre. Je me sens vraiment confortable ici, le parcours épouse bien mon style de jeu. Je veux revenir chaque année. »

PHOTO MIKE SEGAR, REUTERS Cameron Smith

Même s’il était pratiquement hors de danger, Scheffler a continué de bien jouer. Il est resté prudent, en utilisant davantage son bois d’allée pour les coups de départ. Néanmoins, son jeu avec ses fers et son putter a été exemplaire jusqu’à la toute fin. Son calme olympien a fait la différence, mais de l’intérieur, le champion l’a vécu différemment : « Ça ne paraissait peut-être pas de l’extérieur, mais je n’étais pas si calme que ça ! C’est une longue et dure journée. Je voulais simplement bien jouer sur chacun de mes coups. »

Meneur depuis la ronde de vendredi, Scottie Scheffler s’est amusé en fin de parcours. Le monde du golf a adopté ce grand gaillard aux allures nonchalantes, qui a su rester humble malgré le succès et qui cultive une véritable passion pour son sport.

Chaque pas emboîté jusqu’au drapeau du 18e a été accompagné d’encouragements et d’applaudissements de la part des amateurs. Une victoire extrêmement populaire que celle de Scheffler.

Il a terminé la journée avec une carte de 71 et un pointage cumulatif de -10.

Il a surtout conclu le tournoi avec quatre roulés sur le dernier vert. La nervosité étant certainement en cause. La foule s’est mise à crier son nom et il a pu compléter son dernier roulé. Un moment à l’image de Scheffler : maladroit, mais grandiose.

Sa femme Meredith est venue le rejoindre aussitôt, en larmes.

C’est le champion de l’édition 2021, Hideki Matsuyama, qui a remis le tant convoité veston vert au nouveau roi du golf. En plus du veston, Scheffler met aussi la main sur une bourse de 2,7 millions de dollars.

« J’ai commencé à penser à la victoire après ma ronde de vendredi. Je voulais simplement jouer. Déjà que c’est un rêve de jouer ici. Je n’ai de pas de mots pour décrire ce que ça signifie d’être ici. »

Rory McIlroy, si près…

Rory McIlroy n’a pas remporté de tournoi majeur depuis 2014. Il ne lui manque que le Tournoi des Maîtres pour compléter le grand chelem, c’est-à-dire de gagner au moins une fois chacun des quatre tournois majeurs. Seulement cinq golfeurs dans l’histoire ont réussi l’exploit. Les amateurs de golf attendent que McIlroy devienne le sixième depuis huit ans.

Hors du portrait en début de ronde, le Nord-Irlandais a connu une journée historique. Il a remis une carte de 64, le plus bas résultat en ronde finale dans l’histoire du tournoi. À un coup du record ultime.

PHOTO BRIAN SNYDER, REUTERS Rory McIlroy

McIlroy a été brillant avec son jeu court. Il est parvenu à inscrire six oiselets et un aigle, au 13e.

« J’ai vraiment bien joué sur les verts, ça a été la clé », a précisé McIlroy après sa ronde.

Il a terminé sa ronde avec le coup le plus spectaculaire du tournoi, au 18e. Après avoir envoyé ses deux premiers coups dans le sable, il a réalisé une sortie de sable parfaite, à la droite du vert, d’où il a placé sa balle loin à la gauche du fanion. La balle est redescendue et a arrêté son chemin au fond de la coupe. La foule a bondi, McIlroy était survolté, il a lancé son bâton et agité les bras dans tous les sens. Il passait à -7 et prenait la deuxième position provisoire. À ce moment, tout était possible.

« De finir comme ça, c’est tout simplement incroyable. On ne sait jamais ce qui nous attend à ce tournoi. Je n’ai jamais été aussi heureux sur un terrain de golf qu’à ce moment. »

Il venait de réussir la seule ronde sans boguey du tournoi.

Il avait terminé dans le top10 au Tournoi des Maîtres six fois au cours des huit dernières éditions, mais c’est cette année qu’il a obtenu son meilleur résultat.

Une fin de semaine mémorable pour Woods

En cette journée de dimanche, les attentes étaient aux plus bas pour Tiger Woods. À +7 en matinée, les chances qu’il avait de remporter un sixième veston vert étaient minuscules, voire inexistantes.

Tout le monde était réuni pour voir le tigre à l’œuvre, tout vêtu de rouge, comme le veut la tradition. Sachant qu’il avait frôlé la mort il y a 14 mois, le simple fait de le voir compléter 72 trous était un exploit en soi. Le résultat importait peu.

« Je me demandais moi-même si j’allais un jour être capable de rejouer ici », a-t-il indiqué après le tournoi.

Les amateurs présents au Augusta National ont réservé de nombreux et bruyants applaudissements à Woods. Notamment au 18e, où il a reçu une ovation debout monstrueuse.

PHOTO MIKE SEGAR, REUTERS Tiger Woods

« C’était un sentiment indescriptible. L’appui que j’ai reçu a été incroyable. Je ne crois pas que les mots peuvent décrire ce que j’ai vécu, surtout considérant ce que j’ai vécu il y a plus d’un an, j’avais peu d’espoir à l’époque. »

Woods avait bien entamé sa journée avec une normale au premier, un oiselet au deuxième et une normale au troisième. Il s’agissait de son meilleur départ depuis jeudi.

Contrairement à hier, la température était plus clémente et surtout plus chaude. Très tôt, Woods a semblé incommodé par la chaleur, lui qui portait aussi des manches longues et le traditionnel pantalon noir.

Comme la veille, Woods a eu des ennuis aux trous numéro quatre, cinq et six. Il a dû se contenter de trois bogueys consécutifs. Le reste du parcours s’est fait sans éclat pour le tigre.

Il a joué la normale jusqu’au début du fameux Amen Corner. Au 11e, où il a eu des difficultés toute la semaine, il a inscrit son quatrième boguey de la journée.

Woods n’a pas été capable de capitaliser sur un bon coup de départ sur la normale trois du 12e trou.

Il a refait un boguey au 14e, en plus d’un double au 17e. Rendu à ce stade de la compétition, presque quatre heures et demie après avoir pris le départ, Woods était au bout du rouleau. Il marchait péniblement et chaque pas semblait être un fardeau.

Il a effectué son dernier roulé à peu près du même endroit d’où il avait calé son coup victorieux en 1997.

Woods est rentré au chalet sous les applaudissements, avec le sourire, avec un pointage cumulatif de +13.

Là-bas, le double champion du tournoi Bubba Watson l’attendait pour le féliciter.

Le clan Woods composé de des deux enfants, sa mère et sa copine, est ensuite venu le rejoindre.

« Il y a un mois à peine je ne savais pas si j’allais être capable de participer au tournoi. Cette semaine a été hyper positive. J’ai encore du travail à faire et je suis prêt à me mettre à l’ouvrage. »

En fin d’après-midi, Woods a confirmé qu’il prendrait part à l’Omnium britannique, à St. Andrews, à la mi-juillet.

