Tournoi des Maîtres

Le maître est de retour

En 1997, Tiger Woods a séduit le monde du golf grâce à une victoire historique à l’Augusta National. Vingt-cinq ans plus tard, il réécrit l’histoire. Après un accident de voiture qui a failli lui coûter la vie il y a 13 mois, Woods participera, contre toute attente, à son 24e Tournoi des Maîtres. L’attente a été insoutenable, l’accueil est triomphal et cette édition de ce mythique tournoi est déjà une réussite. Ce qui semblait impossible il y a quelques semaines à peine se concrétise : Tiger Woods est de retour et il n’entend pas jouer les figurants.