Bien malin est celui qui aurait pu prédire que Tiger Woods allait se qualifier pour les tours de la fin de semaine à la 86e édition du Tournoi des Maîtres il y a 14 mois, lorsqu’il a failli perdre la vie. Pourtant, ça s’est confirmé, vendredi.

Nicholas Richard La Presse

Il résiste à la coupure pour la 22e fois consécutive à l’Augusta National. La troisième plus longue séquence de l’histoire.

Pourtant, le tigre avait mal commencé sa journée avec quatre bogueys à ses cinq premiers trous. Ses coups de départ étaient imprécis, ses approches étaient approximatives, et son jeu sur les verts était défaillant.

D’ailleurs, plus il progressait sur le neuf d’aller, plus la douleur semblait insoutenable. Il se pliait, s’étirait et s’appuyait sur ses bâtons plus régulièrement.

Néanmoins, il a réalisé un oiselet au huitième, et c’est à ce moment que la machine championne de cinq vestons verts s’est mise en marche.

Il a acquis des oiselets aux 10e, 13e et 14e trous, après un passage plus difficile dans l’Amen Corner.

Woods a retrouvé sa touche avec ses fers, notamment au 16e trou, où il a bien failli réaliser un trou d’un coup.

Il a terminé son tour avec quatre normales consécutives.

Il a même reçu une ovation debout en arrivant sur le vert du 18e trou de la part des spectateurs. Il a par ailleurs sauvé la normale grâce à un très long roulé de plusieurs dizaines de pieds, qui s’est arrêté à moins de deux mètres de la coupe.

Il a conclu la journée de vendredi avec un pointage total de + 1, en 19e position.

PHOTO BRIAN SNYDER, REUTERS Tiger Woods

Woods termine avec le sourire

En entrevue après la journée de vendredi, Woods était satisfait de sa performance.

Même si celle-ci n’a pas été parfaite, son objectif principal était de se qualifier pour les tours du week-end, et c’est ce qu’il a fait.

De son propre aveu, il a été victime de mauvais bonds, et ses coups de départ ont failli à quelques reprises, mais somme toute, Woods était fier de son deuxième tour.

« J’ai dit à Joe [son cadet] que les conditions étaient plus dures aujourd’hui et que je devais viser le par. Il y avait tellement de trous à jouer. »

Woods s’attend aux conditions qu’offre habituellement l’Augusta National pour les tours du week-end. Il fera plus froid samedi, mais le terrain sera sans doute très ferme. Ce sera plus sec et aussi plus rapide selon l’expérience du tigre.

Concernant sa condition physique, Woods s’est montré honnête : « Je ne me sens pas aussi bien que je l’aimerais », a-t-il avoué en riant. « Mais c’est correct, j’ai une chance de jouer en fin de semaine, et c’est tout ce qui compte […]. Je veux avoir une chance d’être parmi les prétendants lors du neuf de retour dimanche, c’est là que je me vois. »

PHOTO MIKE BLAKE, REUTERS Scottie Scheffler

Scottie Scheffler se donne une confortable avance

Le numéro un mondial s’était fait assez discret lors du premier tour de jeudi. Même s’il avait joué - 3, Scottie Scheffler était passé un peu sous le radar.

Il s’est assuré que ça ne se reproduise pas vendredi. Avec le calme olympien qu’on lui connaît, le golfeur de 25 ans a servi une leçon de golf en remettant une carte de 67 (- 5). Il a donc pris une priorité de cinq coups à la veille des tours du week-end.

L’Américain a tiré son épingle du jeu notamment sur les par 5. Il a réalisé un oiselet sur chacun des quatre qui composent le parcours.

Pourtant, il avait commencé son tour en dents de scie avec deux bogueys à ses trois premiers trous. Toutefois, il a excellé sur les verts et a été en mesure de se sortir du pétrin les quelques fois qu’il s’était mis dans des situations précaires.

En fin de compte, Scottie Scheffler a été Scottie Scheffler : régulier, calme et créatif.

Il n’a jamais bronché à partir du septième trou. Six oiselets et aucun boguey en 12 trous.

Quatre golfeurs le suivent au classement, tous les trois à - 3 : l’ancien gagnant du veston vert Charl Schwartzel, le finaliste de l’édition 2020 Sungjae Im, le gagnant de l’Omnium britannique en 2019, Shane Lowry, et le champion en titre du tournoi, Hideki Matsuyama.

Le couperet a été fixé à + 4, donc 52 joueurs joueront samedi et dimanche. Le champion de l’édition 2013, Adam Scott, et le Canadien Mackenzie Hughes se sont qualifiés de justesse au dernier trou, jeudi.

Plusieurs gros noms n’ont pas survécu à la coupure. Du nombre, le gagnant de l’édition 2015, Jordan Spieth, le quadruple champion en tournois majeurs Brooks Koepka, le champion olympique Xander Schauffele ainsi que Bryson DeChambeau, qui revient d’une blessure.

Notons que le Canadien Corey Conners a terminé la journée à égalité en 10e position en étant un coup sous la normale.

Relisez notre couverture en direct du deuxième tour