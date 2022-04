Les attentes étaient partagées quant au retour de Tiger Woods au Tournoi des Maîtres, jeudi. D’une part, tout le monde voulait assister à une belle performance du tigre. D’autre part, on se disait qu’avec ce qu’il avait traversé, il aurait été normal que Woods connaisse des difficultés.

Nicholas Richard La Presse

Finalement, cette première ronde aura été couronnée de succès pour le quintuple champion du veston vert. Évidemment, ça n’a pas été parfait, mais peu s’en plaindront.

L’accueil qu’a reçu l’Américain était sans pareil. Des centaines de personnes s’étaient réunies aux abords du premier trou, lorsqu’il a pris le départ un peu après 11 h, dû à des délais à cause d’un orage en matinée.

Woods a très bien commencé sa journée avec cinq normales consécutives. Il a raté deux oiselets par manque de précision et d’ajustement. Notamment au cinquième trou, où il a réalisé un deuxième coup tout à fait exceptionnel. Son roulé pour l’oiselet a tourné autour de la coupe sans jamais tomber dans le trou.

Mais la ronde était encore jeune à ce moment.

C’est au sixième trou qu’il a réussi son premier oiselet. Sur ce Par 3 de 186 verges, il est parvenu à mettre son coup de départ à seulement un mètre du fanion. La foule a explosé. Pour la première fois de la journée, Woods passait sous la normale.

Au huitième, il a fait « deux erreurs stupides », comme il l’a précisé après sa ronde. Il est question notamment de son coup d’approche, son troisième du trou, qui est arrivé à court du vert de ce Par 5.

C’est d’ailleurs arrivé à quelques reprises. Plusieurs fois, il est arrivé à court avec ses fers et son wedge, probablement parce qu’il ne peut pas générer autant de puissance qu’il le voudrait. C’est au huitième qu’il a marqué son premier boguey.

PHOTO BRIAN SNYDER, REUTERS Tiger Woods au 16e trou.

Woods a terminé le premier neuf à égalité avec la normale.

Au départ du deuxième neuf, qui est moins exigeant que le premier sur le plan physique, le tigre est parti en lion. Trois normales et un oiselet lors des quatre premiers trous. Son coup de départ au 13e l’a aidé, tout comme son premier roulé, pour l’aigle, qui a manqué un peu de distance. Woods était de retour sous le par.

À la sortie du Amen Corner, au 14e, il a tiré son coup de départ complètement sur la gauche de l’allée. Il aura commis cette erreur à quatre reprises au courant de la journée. Il s’est tout de même bien sorti du pétrin avec un excellent deuxième coup, entre les arbres, mais il n’a pu éviter le boguey.

C’est au mythique 16e trou que Woods aura réalisé son dernier coup d’éclat. Après un coup de départ qui a placé sa balle à la droite du vert, il a calé un très long roulé. Le poing dans les airs, les cris de la foule, Woods était bel et bien de retour !

Il a terminé sa ronde avec deux pars. Il a donc remis une carte de 71 (-1), pour cette première journée très attendue, pendant laquelle il n’a pas déçu.

« Je me sentais bien »

En entrevue après sa première ronde, Woods était de manière générale assez satisfait de son jeu et de sa journée, même si elle avait mal commencé. Il a avoué s’être mal exercé avant de prendre le départ, mais l’adrénaline l’a rapidement fait oublier sa mauvaise période d’échauffement.

« Je savais que je pouvais performer, parce que j’avais joué des rondes de pratique préalablement. »

Ultimement, Woods voulait simplement se sentir à l’aise pour cette première journée et nonobstant le pointage, il pense que c’est mission accomplie : « Je me sentais bien. L’idée était poussée la machine en restant prudent et c’est ce qui est le plus difficile. Quand l’adrénaline est embarquée, je me suis concentrée, je suis entré dans mon monde et j’ai fait ce que j’avais à faire. »

Lorsque l’intervieweur lui a demandé comment il allait se préparer pour la ronde de vendredi, Woods a offert une réponse très simple : « mettre beaucoup de glace ! »