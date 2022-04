(Augusta) De la pluie tombée pendant la nuit a forcé les organisateurs du Tournoi des Maîtres à retarder de 30 minutes le début de la ronde initiale jeudi.

Associated Press

Ainsi, Tiger Woods doit maintenant prendre le départ à 11 h 04. Le champion en titre Hideki Matsuyama fera partie du groupe suivant, à 11 h 15.

Trois Canadiens participent au tournoi, dont Mike Weir, champion en 2003. Weir a effectué son premier coup de départ à 8 h 41 et a inscrit un score de six, un double boguey.

Mackenzie Hughes (10 h 09) et Corey Conners (12 h 43) sont les deux autres Canadiens inscrits au premier tournoi du Grand Chelem de la saison de golf masculin.

Selon les météorologues, les probabilités de précipitations additionnelles pour jeudi sont minces, bien que des forts vents pourraient accueillir la vague de golfeurs qui prendront le départ en après-midi.

Les températures pourraient se rafraîchir au cours du week-end, avec un minimum prévu d’environ cinq degrés Celsius samedi soir, un mercure anormalement bas dans la région d’Augusta à cette période de l’année.

Protocole et humour

Comme le veut la coutume, le tournoi a commencé avec les coups de départ protocolaires de trois légendes du sport soit Gary Player, Jack Nicklaus et Tom Watson, pour qui il s’agissait d’une première.

Et ils ont ajouté un peu d’humour à ce moment toujours spécial.

Palmer, triple vainqueur à Augusta et longtemps un ardent promoteur d’une bonne condition physique, a été le premier à se présenter sur le tertre. Watson n’a pu s’empêcher de taquiner le Sud-Africain.

« Va-t-il faire un pompe ?, a demandé Watson.

« Je l’ai faite pendant que tu dormais ce matin ! », lui a répondu Player.

Nicklaus, vainqueur du Veston vert à six reprises - le record du tournoi - a suivi et s’est demandé tout haut s’il n’allait pas tomber en essayant de planter son tee au sol !

« Oui ! J’ai réussi ! », s’est-il ensuite exclamé, générant d’autres rires parmi les spectateurs autour du tertre.

Puis, ce fut au tour de Watson de s’exécuter. Deux fois vainqueur du tournoi - son premier titre remonte à il y a 45 ans - Watson a tenu à prononcer quelques mots.

« J’aimerais dire à quel point je suis honoré d’être avec Gary et Jack. J’ai regardé cette cérémonie de nombreuses fois dans le passé […] et d’y participer me touche sincèrement. »