« Je vais aller à Augusta aujourd’hui pour continuer ma préparation et mon entraînement. Ce sera une décision de dernière minute à savoir si je compétitionne », a écrit Tiger Woods sur Twitter.

PHOTO SCOTT AUDETTE, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Les amateurs de golf se sont réveillés dimanche matin avec des nouvelles de leur idole. Pour la première fois depuis que la machine à rumeurs s’est mise en marche, Tiger Woods a donné l’heure juste, à quelques jours du début du Tournoi des Maîtres.

Nicholas Richard La Presse

Muet comme une carpe quant à savoir s’il allait disputer ou non la 86e édition du tournoi, le quintuple champion du veston vert s’est exprimé via son compte Twitter :

« Je me rendrai à Augusta aujourd’hui dans le but de poursuivre ma préparation. Ce sera une décision de dernière minute à savoir si je jouerai ou non. […] ».

Le monde du golf attend avec impatience la décision du Tigre. Il n’a pas pris part à un tournoi compétitif de la PGA depuis son épouvantable accident du 23 février 2021.

PHOTO RINGO H. W. CHIU, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Tiger Woods a été impliqué dans un accident près de Los Angeles, en février 2021.

À cause de cet incident, il avait dû subir des opérations majeures à la jambe droite. Les médecins ont même considéré amputer sa jambe à un certain moment. Voilà que seulement 13 mois plus tard, il pourrait surprendre le monde du golf.

Woods avait ému tout le monde lors de sa dernière victoire au Augusta National en 2019.

Dans son gazouillis, Woods en a aussi profité pour féliciter la golfeuse de 16 ans Anna Davis qui a remporté samedi le Championnat amateur féminin du Augusta National. Il a également souhaité bonne chance aux enfants qui allaient prendre part au concours Drive, Chip and Putt.