Les fondateurs de l’East Coast Pro Tour, Massimo Roch et Luca Greco, ont lancé My Golf Fund, une plateforme de financement participatif pour soutenir les golfeurs du circuit.

Gagner sa vie en jouant au golf est extrêmement compliqué. Non seulement parce que c’est l’un des sports les plus complexes à maîtriser, mais aussi parce que ça coûte terriblement cher. C’est pourquoi les fondateurs de l’East Coast Pro Tour (ECPT) ont mis sur pied un projet qui donnera espoir aux golfeurs d’ici.

Nicholas Richard La Presse

En avril, c’était une idée. En novembre, ça s’est transformé en projet. En février, c’est devenu réalité. L’East Coast Pro Tour, le seul circuit de golf professionnel au Québec, a lancé une plateforme de financement participatif pour soutenir les golfeurs du circuit.

Jamais un Québécois n’a obtenu son droit de jeu régulier sur le circuit de la PGA. Selon Massimo Roch et Luca Greco, ce n’est pas par manque de passion, mais plutôt par manque de financement.

C’est la raison pour laquelle ils ont lancé My Golf Fund.

Cette nouvelle plateforme de financement participatif est centralisée et réservée aux joueurs et aux tournois de l’ECPT. Ainsi, les gens du public peuvent offrir des contributions à leurs joueurs favoris, et cet argent aide les golfeurs à payer leurs droits d’inscription en vue des tournois. Selon Luca Greco, qui a codé, programmé et monté la plateforme de A à Z, l’avantage que tout se fasse directement sur le site web de l’ECPT est que l’argent va directement aux golfeurs, sans passer par d’autres plateformes.

Selon les calculs faits par le circuit, une saison de 11 tournois coûterait à chaque joueur près de 11 000 $ ; 39 % de cette somme serait réservée aux droits d’inscriptions, 27 %, aux hôtels et accommodations, 19 %, à la nourriture et aux produits essentiels, et 15 %, au transport et à l’essence. À ce prix, ce ne sont pas tous les golfeurs qui ont le privilège de pouvoir s’offrir une saison complète, loin de là.

À la rescousse des golfeurs québécois

Massimo Roch et Luca Greco, qui sont aussi des golfeurs professionnels, se sont rendu compte de cette situation malheureuse, mais existante, assez tôt dans leur carrière.

Lorsqu’ils ont créé le circuit en 2019, leur objectif était de développer et de former des joueurs québécois pour que ceux-ci puissent atteindre le circuit de la PGA. Trois ans plus tard, le but est le même. Cependant, à l’aube de la nouvelle saison, ils ont pris le taureau par les cornes, offrant aux golfeurs la possibilité de se rendre au plus haut sommet en limitant le plus possible les contrecoups du manque de financement.

C’est hyper dur de survivre dans le monde du golf si tu ne fais pas partie de l’élite mondiale. Massimo Roch, cofondateur de l’East Coast Pro Tour

Il explique que le problème pour les joueurs en développement n’est pas seulement lié au fait que leurs bourses sont moins imposantes, mais aussi qu’il est plus ardu de se vendre aux commanditaires. Leur nom ne résonne pas encore assez fort.

C’est pour cette raison que l’ECPT est essentiel dans l’organigramme du golf québécois, pensent les deux fondateurs. Le but ultime de tous les joueurs étant d’atteindre le circuit de la PGA ou le circuit européen. « On est là pour soutenir les joueurs qui veulent se rendre au top, et le financement est un problème qu’on a identifié », a expliqué Roch.

L’avantage avec My Golf Fund est que même si un joueur termine au dernier rang lors d’un tournoi, il n’a pas à s’inquiéter pour la suite des choses, parce qu’il sait que des gens croient en lui et lui ont offert les fonds nécessaires pour être en mesure de participer au prochain tournoi. Il peut ainsi jouer, s’entraîner et se développer avec une plus grande paix d’esprit. C’est ainsi que devrait être formée la relève du golf québécois, selon l’ECPT. « C’est ça, la grosse différence. »

Comme chaque joueur du circuit a un compte réservé sur le site web de l’ECPT, il est facile pour les organisateurs de suivre l’évolution des contributions et d’informer les joueurs sur leur situation au fur et à mesure de la saison. Ainsi, en fonction des fonds disponibles, les joueurs peuvent savoir à combien de tournois ils sont admissibles et ils peuvent décider à quels tournois ils veulent jouer.

PHOTO FOURNIE PAR MASSIMO ROCH Massimo Roch et Luca Greco entourent le golfeur Pierre-Alexandre Bédard.

Un pas de géant pour toute l’industrie

Avec cette nouvelle initiative, l’ECPT veut non seulement venir en aide aux joueurs actuels du circuit, mais aussi être garant d’un avenir prometteur pour la relève du golf au Québec.

D’une part, Roch et Greco espèrent que les clubs se serviront de My Golf Fund pour pousser leurs joueurs vers le circuit. « Si un club se met derrière un de ses joueurs de 18 ans et se met à le soutenir par la plateforme et que tous ses membres mettent 10 $, la saison du joueur est payée au complet ou à peu près », précise Massimo Roch.

Actuellement, ce sont des petites contributions de particuliers, mais le but ultime, c’est de convaincre des clubs, composés de centaines de membres, d’investir dans leurs joueurs. Au bout du compte, ça pourrait être aussi bon pour l’image des clubs. Luca Greco, cofondateur de l’East Coast Pro Tour

D’autre part, ils trouvent dommage que des jeunes remplis de potentiel soient obligés de mettre fin à leur rêve en raison des coûts que le sport implique. Les deux Montréalais veulent faire en sorte que les joueurs puissent rester plus longtemps dans le monde du golf.

« Souvent, lorsque les gars sortent de l’université, ils vont jouer un an ou deux avant de réaliser que ça coûte trop cher et que c’est trop d’implication et de stress. Sauf que si leurs tournois sont payés et qu’ils n’ont qu’à se déplacer et à se battre pour des bourses de plus de 30 000 $, ça devient un peu plus intéressant », ajoute Massimo Roch.

La saison dernière, les golfeurs du circuit se sont partagé une bourse totale de 300 000 $ en neuf tournois. L’ECPT a aussi travaillé en partenariat avec le circuit européen.

« On veut inspirer tous les jeunes, surtout de 12 à 18 ans. Ceux qui vont devenir professionnels éventuellement. On veut qu’ils puissent se concentrer uniquement sur le golf, sans angoisser pour le reste. »

La saison 2022 de l’ECPT prendra son envol le 9 mai à Toronto. Jusqu’à présent, 11 tournois sont prévus au calendrier. La campagne se clôturera le 20 septembre lors du championnat du circuit.