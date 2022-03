PHOTO GERALD HERBERT, ASSOCIATED PRESS

La météo aura été la grande vedette de l’édition 2022 du Championnat des joueurs. Pluie, tempête et retards auront considérablement influencé le cours des évènements. Contre vents et marées, c’est finalement Cameron Smith qui a triomphé au TPC Sawgrass, lundi, grâce à une ronde finale presque parfaite.

Nicholas Richard La Presse

L’homme à la coupe Longueuil et à la moustache blonde met ainsi la main sur la coquette somme de 3,6 millions de dollars, le tournoi offrant une bourse totale de 20 millions de dollars cette année, un record.

Ce qui est certain, c’est que Smith ne l’a pas volé. Sa qualité de jeu extraordinaire sur les verts aura fait la différence.

À deux coups de la tête et en sixième position à l’issue de la troisième ronde, l’Australien était visiblement en mission.

Toute la semaine, il avait été régulier sur ses coups d’approche et fidèle à ses habitudes avec ses coups roulés. Smith a élevé son jeu d’un cran lundi après-midi. Les conditions étaient sublimes et propices, contrairement aux quatre journées précédentes, et Smith a fait parler son talent.

Le 10e joueur au classement mondial a commencé sa ronde finale avec quatre oiselets à ses quatre premiers trous. Les meneurs à ce moment, Anirban Lahiri, Sam Burns, Sebastian Munoz et Doug Him ont été incapables de suivre la cadence imposée par Smith.

Le feu dans les yeux, Smith a réussi la normale au cinquième et a ajouté un oiselet au sixième. Il a toutefois montré qu’il était humain en échappant les trois derniers trous avec un boguey sur chacun d’entre eux. Il a remis une carte de 34 (-2), au premier neuf. À ce moment, Paul Casey, Keagan Bradley et Anirban Lahiri soufflaient encore dans le cou de l’Australien de 28 ans.

Le début du neuf de retour a été un copier-coller du neuf d’aller. Quatre premiers trous. Quatre oiselets. La différence est que ses coups d’approche étaient encore plus précis qu’au début de la ronde. La distance entre la balle et le trou a été réduite et la tâche s’est allégée.

Sur 11 des 15 premiers trous, Smith n’a eu besoin que d’un seul roulé.

Au 16e, Smith a eu une petite frayeur en envoyant son coup de départ complètement à gauche. Toutefois, comme il était en pleine possession de ses moyens, il a ramené sa balle calmement dans l’allée et a effectué deux coups de fer efficaces. Il s’en est tiré avec la normale. Au même trou, Casey a envoyé son coup de départ directement dans la marque d’une balle préalablement créée par un autre joueur, dans l’allée. Malchanceux, Casey a finalement joué la normale, mais il a dû perdre un coup pour se sortir de cette fâcheuse position.

Au fameux 17e trou, qui a donné plus de fil à retordre que jamais aux golfeurs depuis cinq jours, le meneur y a été d’audace. Avec un fanion positionné à l’extrême droite et avec deux coups d’avance, Smith a été agressif. Au lieu de placer sa balle en lieu sûr au milieu du vert avec son wedge, il a attaqué le drapeau. La trajectoire de la balle n’indiquait rien de bon. Elle est finalement tombée à quatre pieds du trou. Près de l’eau, mais sur le vert. Le sort du tournoi était pratiquement scellé, avec trois coups d’avance. Casey et Lahiri étaient impuissants face à l’excellence de Smith.

Il était là pour jouer et il l’a prouvé au 18e trou en utilisant son bois de départ à la place d’utiliser un simple bois d’allée pour assurer un coup au centre du terrain. Sa frappe est allée dans les arbres, à droite, et il a dû jouer dans les brindilles de bois, sous les arbres. Il a complètement raté son coup de replacement, sa balle a traversé l’allée de droite à gauche et a terminé son chemin dans l’obstacle d’eau.

Au même moment, sur le 17e, Lahiri a réussi un oiselet. L’Indien n’était plus qu’à deux coups. En plus, son coup de départ au 18e a été parfait. Avec toute la pression du monde, Smith, fidèle à ce qu’il avait démontré tout au long de la journée, a été époustouflant avec ses fers et a envoyé la balle à seulement trois pieds de l’objectif.

L’Australien a terminé avec son seul boguey de la ronde finale. Il a remis une carte de 66 (-6) en réussissant pas moins de 10 oiselets. Son pointage total était à -13.

Cependant, avec un oiselet sur le dernier trou, Lahiri forçait une prolongation. L’indien a raté son approche et a été à court du vert.

En direct du chalet, en train de faire valider sa carte de pointage, Smith a pu savourer la victoire la plus importante de sa carrière.

Enfin !

À 28 ans, Cameron Smith était toujours à la recherche de son grand moment. Il avait déjà remporté quatre tournois auparavant, certes, mais trop de fois il était passé à côté d’une grande victoire comme celle-ci.

Le Championnat des joueurs est considéré comme le cinquième majeur dans le monde du golf.

Smith avait terminé deuxième au tournoi des Maîtres en 2020 et cinquième en 2018, ainsi que quatrième à l’Omnium des États-Unis en 2015. Cette fois-ci, il a été en mesure de soulever le trophée.