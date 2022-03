PHOTO LYNNE SLADKY, ASSOCIATED PRESS

Burns et Hoge en tête après deux tours

(Miami) L’Américain Sam Burns, notamment auteur d’un aigle sur le trou N.16, a rejoint son compatriote Tom Hoge en tête du Players Championship, lors du deuxième tour bouclé dimanche matin, après trois jours grandement perturbés par les intempéries en Floride.

Agence France-Presse

Après les pluies torrentielles survenues jeudi et vendredi, puis le vent violent qui a soufflé samedi, le tournoi, considéré comme le cinquième Majeur du circuit nord-américain PGA, ne se terminera pas avant lundi au plus tôt.

D’abord il faudra boucler le troisième tour, actuellement en cours en cette après-midi dominicale légèrement plus clémente, entamée en tête par Burns et Hoge, qui totalisent -7, avec un coup d’avance sur Harold Varner et le Sud-Africain Erik van Rooyen.

Hoge faisait partie des 24 joueurs qui n’ont pas pu entamer leur deuxième tour avant dimanche. Après deux jours d’inactivité, il a déclaré qu’il lui avait fallu un certain temps pour se réchauffer dans les conditions fraîches du petit matin. « J’ai juste essayé de trouver un rythme. Il a fallu quelques trous pour se remettre dans le bain. »

L’Anglais Tommy Fleetwood, qui était à ses côtés aux commandes après le premier tour, mène lui un contingent de six concurrents à la cinquième place, à cinq longueurs.