PHOTO GERALD HERBERT, ASSOCIATED PRESS

(Ponte Vedra Beach) La première ronde du Championnat des joueurs s’est finalement conclue samedi après-midi, 54 heures et 16 minutes après son coup d’envoi jeudi matin.

Doug Ferguson Associated Press

Mais le spectacle ne faisait que commencer.

Le front froid qui a finalement évacué les cellules orageuses responsables de plus de neuf heures d’interruption ces derniers jours a plutôt installé de violentes bourrasques, dont les pointes atteignaient parfois 70 km/h. Des conditions de jeu effroyables, particulièrement pour un terrain intimidant même lorsque celles-ci sont favorables.

Ç’a été particulièrement frappant au légendaire 17e trou, une normale-3. Au cours des deux premiers jours, marqués par la pluie, seuls quatre golfeurs avaient raté le vert et expédié leur balle à l’eau. Ce total a été égalé après les quatre premiers participants samedi, lors de la relance des activités.

Les bourrasques se sont calmées et Scottie Scheffler a frappé sa balle trop loin. Une autre puissante a donné l’impression que la balle de Xander Schauffele avait frappé un mur. Elle est finalement tombée 15 verges devant le vert. Brooks Koepka s’est joint à la fête. Dans le groupe suivant, Collin Morikawa a perdu sa balle dans l’eau.

PHOTO TONY AVELAR, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Tom Hoge

Malgré tout, Tommy Fleetwood et Tom Hoge ont partagé les commandes en vertu de leurs cartes identiques de 66 (moins-6), enregistrées jeudi. Brice Garnett fut le seul golfeur à 67 qui a dû terminer sa première ronde samedi. Il est passé près d’accomplir un exploit remarquable, mais un boguey au septième trou, son 16e, l’en a empêché.

Le Canadien Taylor Pendrith a remis une carte de 68 en première ronde et devait entamer sa deuxième ronde vers 19 h 01. Ce départ sera vraisemblablement repoussé à dimanche matin.

Son compatriote Corey Conners a joué 70 et devait effectuer son deuxième départ vers 18 h 28 samedi. De son côté, Adam Hadwin a joué la normale (72) en première ronde et avait négocié quelques trous en deuxième ronde. Pour leur part, les représentants de l’unifolié Roger Sloan (plus-1) et Mackenzie Hughes (plus-4) sont au-dessus de la normale.

Le pointage moyen était de 71,9 coups, gonflé par les rondes qui se sont déroulées samedi matin. Les conditions se sont aggravées en après-midi pour la deuxième ronde, qui a commencé immédiatement après la conclusion de la première.

Les responsables du parcours ont laissé les fanions aux endroits les plus faciles d’accès afin de compenser les conditions de jeu déplorables. Ils n’ont toutefois rien pu faire au 17e, dont le vert est situé sur une île encerclée d’eau où de nombreuses balles ont sombré.

Le reste du tournoi devrait se dérouler par temps sec, heureusement. Le seuil de qualification pour les rondes du week-end sera établi dimanche. Certains golfeurs qui avaient complété leur ronde jeudi devront vraisemblablement reprendre l’action trois jours plus tard. Le Championnat des joueurs devrait se terminer lundi pour la première fois depuis 2005.