(Orlando) Rory McIlroy a entamé le tournoi de Bay Hill en remettant une carte de 65 (moins-7) et avait de bonnes raisons de croire qu’il allait bien performer, mais pas en raison du parcours plutôt à cause du jour de la semaine.

Doug Ferguson Associated Press

Connaître des départs canon n’a pas été un problème pour McIlroy à l’Invitation Arnold Palmer lors des deux dernières éditions. Il doit maintenant maintenir le rythme jusqu’à la ligne d’arrivée.

Grâce à, notamment, un aigle sur 40 pieds lors de la normale-5, McIlroy a connu son meilleur départ à Bay Hill et s’est forgé une avance de deux coups sur Billy Horschel, Beau Hossler et J. J. Spaun.

Adam Scott, Graeme McDowell et Ian Poulter, qui a arboré les couleurs du drapeau ukrainien, ont fait partie du groupe qui a remis une carte de 68 (moins-4).

« Je crois que lorsque tu arrives à un terrain de golf que tu as connu du succès par le passé, eh bien, automatiquement tu vas y présenter avec de la confiance », a noté McIlroy, qui a remporté l’édition 2018 du tournoi, mais n’a pas terminé dans le top-10 lors des cinq dernières années.

Il a entamé en jouant 66 lors des deux dernières années, mais il n’a pas réussi à atteindre la normale lors des rondes du week-end.

Les Canadiens Nick Taylor et Adam Svensson font partie d’un groupe de 20 golfeurs qui ont jouté moins-2 dans la journée de jeudi et qui se partage le 21e échelon.

Les autres Canadiens en lice, Taylor Pendrith et Corey Conners, ont respectivement pris le 41e et 51e rang compte tenu de carte de 71 (moins-1) et de 72 (zéro).